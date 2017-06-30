Erdoğan ve Putin G-20 Zirvesi'nde görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin ile bugün telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin ile bugün telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Rusya Federasyonu Başkanı Putin'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçmiş Ramazan Bayramı'nı kutladığı görüşmede Suriye'deki son gelişmeler ele alındı. Suriye meselesinin çözümüne yönelik işbirliğinin önemine dikkati çeken iki lider, Astana görüşmelerine değindiler. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Federasyonu Başkanı Putin, Hamburg'da G-20 Zirvesi'nde yüz yüze bir görüşme yapma konusunda mutabık kaldılar. (Derya Yetim / İHA)
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