Erdoğan ve Kuveyt Emiri önünde 3 anlaşma imzalandı

Beyan Sarayı'nda gerçekleştirilen törende Erdoğan ve Şeyh Sabah'ın yerlerini almalarının ardından iki ülke milli marşları dinlendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Şeyh Sabah, heyetlerini birbirine takdimlerinin ardından heyetler arası ve baş başa gerçekleştirecekleri görüşmeye geçti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın huzurunda iki ülke arasındaki anlaşmaların imza töreni gerçekleştirildi.

Görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kuveyt Emiri Şeyh es-Sabah'ın huzurunda iki ülke arasında işbirliğini içeren imza töreni gerçekleştirildi. Erdoğan ve es-Sabah bir süre sohbet etti.

Törende Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Gençlik ve spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Kalın da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kuveyt Emiri Şeyh Sabah'ın Beyan Sarayı'nda gerçekleştirdikleri baş başa ve heyetler arası görüşmelerinin ardından anlaşma imza törenine geçildi.

Erdoğan ve Şeyh Sabah'ın huzurunda gerçekleştirilen imza töreninde, iki ülke arasında "Spor Alanında İşbirliği Anlaşması" Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Kuveyt Ticaret ve Sanayi Bakanı ve Gençlikten Sorumlu Devlet Bakanı Vekili Halid Nasır Abdullah el-Roudan tarafından imzalandı.

"Doğrudan Yatırımın Teşvik Edilmesine Yönelik Mutabakat Zaptı"nı Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanı Arda Ermut ve Kuveyt Doğrudan Yatırımı Teşvik İdaresi (KDIPA) Başkanı Meşal Cabir el Ahmed es-Sabah imzaladı.

"Bilim ve Teknoloji Alanında İşbirliği Protokolü" TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Arif Ergin ile Kuveyt Bilimsel Araştırma Enstitüsü (KISR) Genel Müdürü Dr. Samira Omar tarafından imza altına alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah tarafından onuruna verilen öğle yemeğine katıldı. Beyan Sarayı'ndaki öğle yemeği, basına kapalı gerçekleştirildi.