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Erdoğan ve Bahçeli'nin açıklamalarını eleştirdi
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Erdoğan ve Bahçeli'nin açıklamalarını eleştirdi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Levent Gök, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'nin açıklamalarını eleştirdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Levent Gök, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'nin açıklamalarını eleştirdi.
CHP Grup Başkanvekili Gök, TBMM'de Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle basın koridorundaki kadın muhabirlere çiçek dağıttı. Ziyaret sırasında gazetecilerin sorularını da cevaplandıran Gök, Cumhurbaşkanı'nın Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirilerine ilişkin, "Bu Cumhurbaşkanı'nın dili değildir. Cumhurbaşkanı Türkiye'nin dirliğinden, birliğinden muhalefet ve iktidar partileri arasındaki uyumsuzlukları gidermekle yükümlüdür. Böyle bir dili Cumhurbaşkanı'nın kullanması açısından büyük bir üzüntü duyuyoruz. 15 yıldır sanki kendi iktidarda değilmiş, her türlü yetkiyi kullanmamış gibi bütün sorumluluklardan sıyrılarak, Genel Başkanı suçlamaları son derece haksız ve mesnetsizdir. 15 yıldır Türkiye'yi terör ortamına getiren, Türkiye'de bakanların dahi yurt dışına gidemeyecek kadar dış politikanın çöküşüne neden olan iktidarın ve uzun yıllar onun başkanlığını yapan, başbakanlığını yapan Cumhurbaşkanı'nın bu konuda söyleyecek tek bir sözü vardır. Onların nasıl bir toplumu yönettiklerini hepimiz biliyoruz. Biz bugünleri ayrıştırma, kutuplaştırma dili olarak kullanmak istemiyoruz. Gün birlik, dirlik günüdür. Bu konuda öncülük yapması gereken Cumhurbaşkanı'dır. Cumhurbaşkanı'nın bu ayrımcı ve kutuplaştırıcı sözlerine cevap vermeyi uygun görmüyoruz" dedi.
Bahçeli'nin eleştirilerine ilişkin olarak ise Gök, "Sayın Bahçeli'nin bu üslubu da kendisine yakışan bir üslup değildir. Sayın Bahçeli'nin aldığı tavır, tutum, kendi MHP tabanında çok önemli ölçüde eleştiriliyor. Sayın Bahçeli'yi de kullandığı dil ve üslup nedeniyle üzüntüyle izliyoruz. Siyasetin dilinin buralardan uzaklaşması gerekir. Biz CHP olarak kimseyi kutuplaştırmadan yolumuza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.
(Ahmet Umur Öztürk / İHA)

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