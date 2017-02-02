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Erdoğan uyarmıştı! Merkel yine o kelimeyi kullandı
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Erdoğan uyarmıştı! Merkel yine o kelimeyi kullandı

Başbakan Yıldırım ve Almanya Başbakanı Merkel, görüşmenin ardından ortak basın açıklaması yaptı.

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir araya geldi. Merkel, Erdoğan'ın itiraz ederek uyarmasına rağmen 'İslamcı terör' ifadesini tekrar kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından Meclis'i ziyaret eden Almanya Başbakanı Merkel daha sonra Başbakan Binali Yıldırım'la bir araya geldi. 1 saatlik görüşmenin ardından iki başbakan ortak basın açıklaması yaptı.

İşte Başbakan Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları:

Güvenlik ve ekonomi olmak üzere ikili münasebetleri ileriye nasıl taşırız bunları konuşma fırsatımız oldu. AB adayı ülke olmamız nedeniyle birlik ve ilişkilerimizin yeniden canlandırılması, 2016 Mart'ın da yapılan anlaşmanın önümüzdeki aylarda güncellenerek birliğe üyelik konusunda bir adım daha ileriye gidilmesi için neler yapılabilir bunları değerlendirme fırsatı bulduk.

Dünya demokrasi tarihinde eşine az rastlanan tanklara toplara uçaklara, füzelere karşı bedenini ortaya koyup ülkesini savunan kahraman şehitlerimizin va gazilerimizin bir milletin başarısından bahsediyoruz. Alçak örgüt maalesef çok büyük tahribat bıraktı.

ADALET İÇERİSİNDE MUAMELE YAPACAĞIZ

Merkel, Erdoğan'ın itiraz ederek uyarmasına rağmen 'İslamcı terör' ifadesini tekrar kullandı.

Onların zararlarını ortadan kaldıracak tedbirleri de elimizden geldiğince alıyoruz. Uygulamalarla ilgili şikayetler kulağımıza geliyor. Bu kadar büyük bir olayın yüzbinlerce sorumlunun içinde olduğu bu darbe girişiminde hata olabilir.

Ancak bir kasıt söz konusu olamaz. Başından beri söylüyoruz. Türkiye bir hukuk devleti, intikam duygusuyla hareket etmeyeceğiz. Adalet içerisinde muamele yapacağız.

ALMANYA'NIN DESTEĞİNE İHTİYACIMIZ VAR

Özellikle FETÖ ile ilgili mücadelede Almanya'nın çok daha fazla desteğine ihtiyacımız var. Zira bu örgütler Avrupa ülkelerinde rahatça faaliyetlerini sürdürebiliyorlar. Bunlar Türkiye'nin bugün başını ağrıtıyor, canını yakıyor ama eminim ki gelecek zaman içerisinde bütün Avrupa için tehdit olabilir.

Bu yüzden terörle mücadeledeki işbirliğimiz hayati öneme sahiptir. Suriye'de, Irak'ta DAEŞ'e karşı verdiğimiz amansız mücadelede Almanya'nın yaptığı katkılar önemlidir. Bunu takdir ediyoruz ve teşekkür ediyoruz. Amacımız terörün yok olduğu, ilişkilerimizin her alanda geliştiği bir ortamı oluşturmak.

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AVRUPA'NIN GÜVENLİĞİ TÜRKİYE'DEN GEÇİYOR

Avrupa'nın güvenliği Türkiye'den geçiyor. 3 milyon mülteciye ev sahipliği yapıyoruz. AB'nin terör ve güçler bakımından engelleyen, kaynağında durduran ülke konumunda. Bunun da AB tarafından takdir edileceğini düşünüyoruz. Bu konuları da ele aldık. Almanya ve Türkiye çok köklü geçmişe sahip iki ülke.

Türkiye'nin ikinci büyük ticari ortağı, ihracatında birinci, ithalatında ikinci sırada. 35 milyar dolarlık ticaret hacmimiz var. Almanya'nın doğrudan yatırımlarında Türkiye 6. sırada yer alıyor. Almanya'da yaşayan 3,5 milyona varan Türkiye menşeeli vatandaşların da en önemli varlığımız olduğunu belirtmek isterim.

MERKEL YİNE "İSLAMCI TERÖR" DEDİ

Angela Merkel, Yıldırım'dan sonra söz alarak terörle mücadele konusunda Türkiye ile işbirliğinin önemine vurgu yaptı. Merkel burada yine 'İslamcı terör' ifadesini kullandı. Merkel aynı ifadeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan'la düzenlediği basın toplantısında kullanmış, Erdoğan Merkel'i uyararak terörün dininin olmayacağını, bu ifadenin Müslümanları üzdüğünü ve DEAŞ'la en çok mücadele eden ülkenin Türkiye olduğunu vurgulamıştı.

Merkel'in konuşmasında FETÖ için "Gülen cemaati" demesi de dikkat çekti.

Merkel şunları söyledi:

Sayın Başbakan bu tür ayrıntılı bir görüşmede bu zor dönemlerde bulunabildiğimiz için çok mutlu oldum. TBMM'yi gezerken darbe teşebbüsünün yarattığı tahribatı görme fırsatını elde ettim. Halkın demokrasi için nasıl siper olduğunu da gördüm.

Bundan sonra atılacak siyasi adımlarda, ifade ve basın özgürlüğünün, güçlerin ayrılığının ne kadar önemli olduğunun dikkate alınmasını istiyoruz. Arzu ediyoruz. Bu konuda görüş alışverişinde bulunduk. Bunu da sürdüreceğiz.

TÜRKİYE'Yİ DESTEKLİYORUZ

Terör tehditini ele aldık. İslamcı terörü ele aldık. Sayın Cumhurbaşkanı'na da söyledim. Burada müslümanlara karşı şüphecilik değil. Bu insanlar insan hayatını yok etti. Demokrasiyi ortadan kaldırmak istiyorlar. Bu mücadelede birlikteyiz. Irak'ta da peşmergelerle birlikte bu teröre karşı mücadele ediyoruz. Türkiye'yi destekliyoruz.

Burada büyük bir yük altında olduğunu biliyoruz. Almanya'da PKK terör örgütü olarak kabul edilmekte. İçişleri Bakanlarımızla bu konuda temas halinde olmayı sürdürecekler.

FETÖ'YE "GÜLEN HAREKETİ" DEDİ

Darbe teşebbüsünden sonra bazı sıkıntılar yaşandı ekonomi alanında. Alman yatırımcıların yasal bir güven içinde olmaları için daha da fazla işbirliği yapılmasını konuştuk. Burada Gülen hareketiyle sıkıntılarımız olduğunda ve Türkiye bize kanıtlar verdiğinde emniyet teşkilatlarımız bunları görüşmeli.

Uzun yıllar boyunca Diyanet tarafından gönderilen imamların eğitimi hakkında işbirliğimiz oldu. Orada yaşayan Türk insanlarının bu kişilerle işbirliği halinde olmaları gerekiyor.

Yunanistan, Kıbrıs, Türkiye ve bütün AB için önemli bir konu. Irak'taki gelişmeleri de ele aldık. Destekleyerek çözümlerin bulunması gerekiyor. Halep'teki korkunç olaylardan sonra bir barış durumu var. Her şey için çok teşekkür ediyorum. Böyle zor dönemlerde görüş alışverişinde bulunmalıyız.

Birbirimizin tutumlarını bilmeliyiz. Almanya'da yaşayan çok sayıda Türk insan nedeniyle bu işbirliğimizi sürdürme yükümlülüğümüz var. Görüş ayrılıklarımız olsa bile.
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