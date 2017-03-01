Erdoğan Türkmen mevkidaşıyla görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslamabad'da Türkmenistan Cumhurbaşkanı Kurbankulu Berdimuhammedov ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslamabad'da Türkmenistan Cumhurbaşkanı Kurbankulu Berdimuhammedov ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13. Ekonomi İşbirliği Teşkilatı Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği İslamabad'da ikili görüşmelerde bulunuyor. Erdoğan, İslamabad'daki temasları kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile görüşmüştü. Erdoğan, daha sonra Türkmenistan Cumhurbaşkanı Kurbankulu Berdimuhammedov ile bir araya geldi.

