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Erdoğan: Türkiyesiz karar alan bedelini ağır öder!
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Erdoğan: Türkiyesiz karar alan bedelini ağır öder!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kuveyt’e yaptığı günübirlik ziyaret dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından önemli ayrıntılar...

"GEREKİRSE ÖNLEYİCİ TEDBİRLERİ ALACAĞIZ"

"Türkiye, üzerinde oyunların oynandığı bir ülkedir. Bizim her şeyden önce kendi göbeğimizi kendimiz kesebilmemiz lazım. Gerektiğinde önleyici tedbirleri kendimiz alacağız. Kendimiz alamazsak bunlar bizim için her an sıkıntıdır. PYD-YPG'yi düşünün, bir bakıyorsunuz NATO'da beraber olduğumuz ülkeler bunlarla işbirliği yapıyor. Bu kabul edilebilir bir şey değil. NATO'da sizinle beraber olan biziz, terör örgütü değil. ‘Ama YPG-PYD'nin Türkiye'ye zarar vermesini istemeyiz' diyorlar. Lafla olmuyor ki!"

"TÜRKİYE'SİZ KARAR VEREN BEDELİNİ AĞIR ÖDER"

"Ortadoğu'da Türkiyesiz bir karar verilmesi düşünülemez. Eğer Türkiye'nin fikrine müracaat etmeden birileri karar alıyorsa bunun bedelini aslında ağır ödüyorlar. Hem ekonomik hem de insan kaybı olarak ödüyorlar. Bir de huzuru yok ediyorlar. Şu anda bölgede huzur var mı? Yok. O anlayışla olmaz. Bu nedenle süratle bunu halletmemiz gerekir. Suriye sınırımız 911 km, Irak sınırımız 350 km. Öyleyse ‘Türkiye ile ne yapabiliriz' diye düşünmeleri gerekir. ABD ziyaretiniz öncesi bir ön heyet görüşmeler yaptı. ABD konusunda beklentileriniz nedir? Nihai görüşme benim yapacağım görüşmelerdir. Sayın Başkan ile yapılacak görüşmeyi neticelere göre, adeta ben peşrev gibi görüyorum."

CHP'YE: BİZİM KENDİ İŞİMİZ GÜCÜMÜZ VAR

(CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun “Saray, CHP'nin içini karıştırıyor” sözleri)

"Orasının adı saray değil, Külliye. Dedikleri, külliyen yalan. Bizim kendi işimiz gücümüz var. O işlerle ne yapacağız. Maalesef adresi yanlış göstermiş."

AK PARTİ'DE 21 MAYIS SONRASI SÜREÇ

“Doğmamış çocuğa don biçilmez” demiştim. İnşallah önce doğum gerçekleşsin. 21'inden sonra her şeyi duyacaksınız. Başbakan olduğumda 100 günlük bir proje açıklamıştım. Kongrenin ardından da tabii ki bir yol haritası açıklarız."

"LİTERATÜRE 'MERKEZ'İ BİZ GETİRDİK"

(Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un “Merkezi temsil ediyorum” mesajı)

"Bana göre, AK Parti Türkiye'de ilk defa merkez siyasetle çıkmış bir partidir. Biz ‘merkez siyaset' dediğimiz zaman bazı köşe yazarları bizimle dalga geçti. Jean Jacques Rousseau'dan bu yana Montesquieu'den bu yana böyle bir siyaset olmadı muhafazakâr demokraside, nereden çıkardınız bunu' diyenler vardı. Biz de siyaset literatürüne böyle bir kavramı getirdik."

MACRON'LA İLGİLİ İZLENİMLERİ

"Telefon konuşmamız olumlu geçti. Brüksel'deki NATO zirvesi var. NATO'da bir araya gelmeyi kendisi teklif etti, 'Brüksel'de başa baş görüşürsek memnun olurum' dedi."

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