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Erdoğan: Türkiye artık örnek alınan, kıskanılan bir ülke konumunda
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Erdoğan: Türkiye artık örnek alınan, kıskanılan bir ülke konumunda

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un Fethi'nin 564. yıldönümü için gerçekleştirilen törende konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Kendini İstanbul'a sevdirmenin en iyi yolu ona en iyi hizmeti sunmaktır. 

 

Ben İstanbul'n anlatırken aslında Türkiye'yi anlatıyorum. İstanbul, Türkiye'nin özetidir. Türkiye'nin 80 vilayetinin tamamının da İstanbul ile insani ve fiziki bağlantısı vardır. Öyleyse İstanbul'u anlatmak, Türkiye'yi anlatmaktır. İstanbul'a hizmet etmek de Türkiye'ye hizmet etmektir. Biz İstanbul'dan aldığımız ilhamla diğer 80 şehrimizin tamamına eğitimden sağlığa, ulaşımdan toplu konuta, kültür sanattan spora ve sosyal yardımlara kadar her türlü hizmeti götürdük, götürüyoruz.

'DÜNYA YENİDEN YAPILANMANIN SANCILARINI ÇEKİYOR'

Dünya yeniden yapılanmanın sancılarını çekiyor. Türkiye ve onun vitrini olan İstanbul'a bu süreçte çok önemli görevler düşüyor. Biz bu durumun farkında olduğumuz için demokraside ve ekonomide yeni bir atılım döneminin hazırlıklarını yapıyoruz. Bunun için öncelikle 2019'a kadar olan dönemi en verimli şekilde kullanmamız gerekiyor. 2023 hedeflerimiz, bizi muasır medeniyet seviyesinin üzerine taşıyacak önemli bir eşiktir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki hedeflerimizin de lokomotifi yine İstanbul olacaktır.

Demokraside ve ekonomide yeni atılımın hazırlıklarını yapıyoruz.

'BEŞİKTAŞ'I KUTLUYORUM'

Beşiktaşı kutluyorum. Her ne kadar Fenerbahçeli'ysemde tebrik etmek boynumun borcu.

İstanbul'u her hangi bir şehir gibi yönetmek ülkemize ihanettir. İnşallah önümüzdeki dönem, bu bakımdan çok önemli projeleri hayata geçireceğimiz, çok önemli adımları atacağımız bir dönem olacaktır. Tüm bunları sizlerle birlikte gerçekleştireceğiz. Başarılı arkadaşlarımıza destek vererek, verim alamadığımız arkadaşlarımızın yerine yenilerini görevlendirerek önümüzdeki zamanı en iyi şekilde değerlendirmenin gayreti içinde olacağız.

Özellikle FETÖ, DEAŞ ve PKK başta olmak üzere terör örgütlerinin bu şehre (İstanbul) verdikleri zararları ortadan kaldıracak, onları bir daha bu şehre el uzatamayacak hale getirecek çalışmaları süratle tamamlayacağız.

Şehitlerimiz oluyor ama o şehitlerimizin ne ahı, ne kanı yerde kalmıyor. O teröristler bunun bedelini ödeyecekler. Bu vatanın huzurunu sağlayana kadar bu süreç devam edecektir, bu böyle biline.

'BİRİLERİ BU MİLLETİ YIKAMAMANIN SANCISINI ÇEKİYOR'

Bu vatanın, bu milletin, inanın sevgi saygıya çok ihtiyacı var. Bunu başardığımız gün, birliğimizi, beraberliğimizi güçlendirdiğimiz gün bu milleti kimse yıkamayacaktır ve zaten birileri de bu milleti yıkamamanın sancısını çekiyor.

Türkiye artık örnek alınan, kıskanılan bir ülke konumunda.

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