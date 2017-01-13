13.01.2017 15:41 Erdoğan: Türk askerinin çekilmesi söz konusu olamaz

Kıbrıs müzakereleri hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Oradan tamamen Türk askerinin çekilmesi diye bir şey söz konusu olamaz' dedi. Kıbrıs müzakereleri hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Oradan tamamen Türk askerinin çekilmesi diye bir şey söz konusu olamaz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Kısıklı'daki Hazreti Ali Camii'nde kıldı. Cuma namazı çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erdoğan Kıbrıs müzakereleri hakkında konuştu.

Garantör ülkelerin temsil noktasında istikrarlı bir yerde olmadığını söyleyen Erdoğan, "3 tane garantör ülke var. İngiltere, Türkiye,Yunanistan bu tür temsillerde malum İngiltere zaten sadece başbakanla katılır. Fakat bizim bundan önceki müzakerelerde de o zaman başbakanlığın dönemiydi. Malum Yunanistan'ın başbakanı müzakereye katılmış . Fakat diplomatlar orada 4 gün 4 gece hakikaten yoğun bir çalışma yapmışlar. Yoğun çalışmadan sonrada bizler o zamanki BM genel sekreterinin nezaretinde bir araya gelmiş ve benim Davos'ta verdiğim sözü biz orada Yunanistan tarafı kaçmasına rağmen kaçan taraf biz olmayacağız demiştik. Şimdi yine kaçıyorlar" diye konuştu.



"GARANTİLER KONUSUNDA TÜRKİYE'NİN OLMADIĞI BİR GARANTÖRLÜĞÜ ASLA BEKLEMEYİN"

Cumhurbaşkanı Erdoğan garanti ve güvenlik konusunda Türkiye'nin olmadığı bir garantörlüğün mümkün olmadığını söyleyerek, "Referandum sürecinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Annan planına yüzde 75'le evet dedi. Ama Güney Kıbrıs Rum Yönetimi buna yüzde 65'le hayır dedi. Ne oldu? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni Avrupa Birliğine almadılar. Güney Kıbrıs'ı aldılar. Böyle bir samimiyet dışı uygulama var. Şimdi burada da tabi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yoğun bir çalışmanın içerisinde ve bir samimiyet ortaya koyuyor ama Güney Kıbrıs ve garantör ülke olarak Yunanistan hala bundan farklı beklentiler içerisinde. Mesela garantiler ve güvenlik biz bunları açık bir şekilde söyledik. Garantiler noktasında, güvenlik noktasında Türkiye'nin olmadığı bir garantörlüğü asla beklemeyin. Güvenlikte de biz daha önce de belirlendiği gibi Güney Kıbrıs'la Kuzey Kıbrıs Türk Yönetimi burada eşit oranda, eşit derken daha önce bunlar 950 asker bulunduracak biz 650 bulunduracaktık. Aynen bu devam eder. Oradan tamamen Türk askerinin çekilmesi diye bir şey söz konusu olamaz. Bunu daha önce de zaten bu şekilde konuşmuştuk. Eğer böyle bir şey düşünülüyorsa o zaman her iki tarafında askerlerinin buralardan çekmesi gerekir. Tabi bunun yanında bir başka olay daha var. Onu da çok açık ve net söyledik" şeklinde konuştu.



"ANNAN PLANININ ARTIK GEÇERLİLİĞİ YOK, YENİ BİR MÜZAKERE SÜRECİ VAR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerine şöyle devam etti: "Hala Açık Maraş Kapalı Maraş, öbür tarafta Erenköy Güzelyurt arası bunlar var. Bu konuda da ben kendilerine çok açık net söyledim. Eğer Maraş'ı tamamen halkın inisiyatifine sunmak istiyorsanız bizim size bir teklifimiz var. Erenköy'le Güzelyurt arası birleştirilmek suretiyle burası Kuzey Kıbrıs Türk Yönetimine bırakılır aynı şekilde Küçük Maraş Kapalı Maraş o bölge de tamamiyle Güney Kıbrıs Yönetimine bırakılır. Ama bunun dışında yok Karpaz'ın belli bir bölümü bize bırakılsın. Yok şurada böyle bir yer var. Orası bize bırakılsın böyle Bir şey söz konusu olamaz. Bunu da zaten temsilci arkadaşlarımız orada açık net söylediler. Sahil şeridinde şu kadar olsun bu kadar olsun bunların hepsi bitmiş şeyler. Annan'da şöyleydi böyleydi, Annan planının artık geçerliliği yok. Yeni bir müzakere süreci var. bire dört sistemi konuşuluyor. Yani bir dönem Kuzey Kıbrıs Türk Yönetimi başkanlık yapacak 4 dönem Güney Kıbrıs Rum Yönetimi başkanlık yapacak böyle bir şey de olamaz. Bunu daha önce de konuşmuştuk. Bir dönem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti liderliği alacak 2 dönem Güney Kıbrıs Rum yönetimi liderliği alacak. Adil olan budur. Yani biz orada adil kapsayıcı bir barış istiyorsak ölçüsü budur. Bunun dışında bizden kimde bir şey beklemesin."

(Metin Başar / İHA)

