Erdoğan- Trump görüşmesi başladı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da bir araya gelecek.

Saat 19.40'da başlayacak görüşmenin 20 dakika sürmesi bekleniyor. Zirvenin ardından ikili gazetecilerin görüşmeye ilişkin sorularını cevaplayacak.

Trump, sonrasında Türk heyetiyle iş yemeğinde bir araya gelecek. Yemeğe Beyaz Saray yetkilileri ile Türk yetkililerin katılması ve görüşmelerin burada devam etmesi bekleniyor.

GÜNDEMDE DEAŞ VE FETÖ VAR

Görüşmede DEAŞ ile mücadelede ABD'nin PYD unsurlarıyla birlikte hareket etmesinden duyulan kaygı ve FETÖ elebaşısı Fethullah Gülen'in gündeme gelmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyaret öncesi, hem PYD hem de FETÖ konusunda net konuşmuş, Beyaz Saray'daki görüşmenin "virgül mesafesinde değil nokta mesafesinde" olacağını söyleyerek, her iki konuda da bir neticeye alınmak istendiğini kaydetmişti.

GAZETECİLER KARŞILANDI

Beyaz Saray'daki görüşme öncesi Erdoğan ve Trump gazetecileri kabul etti. Trump, Erdoğan'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Trump görüşmede şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı burada ağırlamak onur. Kendisiyle uzun ve zorlu bir görüşme yapacağız. Güçlü ve sağlam bir görüşme alacak. Sonrasında birlikte öğle yemeği yiyeceğiz ve ardından basına açıklamamız olacak."

ERDOĞAN BEYAZ SARAY'DA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump tarafından karşılandı. İkili gazetecileri birlikte selamladı.

ERDOĞAN BEKLENİYOR

Beyaz Saray'da hareketlilik var. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konukların karşılandığı kapıda bekleniyor.