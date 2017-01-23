Erdoğan Tanzanya Cumhurbaşkanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Darüsselam'daki temasları kapsamında Tanzanya Cumhurbaşkanı John Pombe Joseph Magufili ile başbaşa görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Darüsselam'daki temasları kapsamında Tanzanya Cumhurbaşkanı John Pombe Joseph Magufili ile başbaşa görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, düzenlediği resmi ziyaret kapsamında Tanzanya'ya dün akşam saatlerinde geldi. Tanzanya Cumhurbaşkanı John Pombe Joseph Magufili tarafından resmi törenle karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Tanzayalı mevkidaşı ile baş başa görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede iki ülke arasındaki görüşmeler ele alındı.

