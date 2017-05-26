Erdoğan talimatı verdi: Arena isimleri kaldırılıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Arena ' isminin verilmesine tepki göstererek,' Bakana talimat verdim. Arena isimlerini statlardan kaldıracağız.' dedi. Erdoğan ayrıca , okulların zorla imam hatiplere dönüştürüldüğü iddialarını da yalanladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Arena " isminin verilmesine tepki göstererek," Bakana talimat verdim. Arena isimlerini statlardan kaldıracağız." dedi. Erdoğan ayrıca , okulların zorla imam hatiplere dönüştürüldüğü iddialarını da yalanladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ÖNDER (İmam Hatip Okulları Mezunları ve Mensupları Derneği" tarafından Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda düzenlenen İmam Hatip Gençlik Buluşması'na katıldı. Gençlik buluşmasına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Başbakan Yardımcısı, Numan Kurtulmuş,Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç , AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, İmam Hatip Öğrencileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Gençleri selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Siz gençlerimizin gözlerindeki muazzam parıltıyı görüp de duygulanmamak mümkün mü ? Ya Rab sana binlerce kez şükürler olsun lütfun karşısında. Şahsıma şu güzelliği, şu iftihar tablosunu yaşattığını için sonsun hamd-ü sefalar olsun. "dedi. Tek parti döneminde kapatılan imam hatiplileri tekrar açan merhum Başbakan Andan Menderes'i ve Milli Eğitim Bakanı Tevfik İleri'yi rahmetle anan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugünlere kolay gelmedik sizleri üniversitelerin kapılarından çevirdiler. Sabrettik. Sabrettiniz. Çok cefa ettiler. Sabreden kimse zafere ulaşır. Sabrın sonu selamettir .Şimdi devran değişti artık. İsteyen istediği okula gidiyor mu ?" dedi. İmam hatip öğrencilerinden başarı beklediğini söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Sizden bundan sonra başarı bekliyorum. İlimde irfanda rekabet istiyorum.Gayretinizi çok önemsiyorum. Başarılarınızın bizim iftihar meselesi olacaktır. " dedi. Baskılar ve mücadeleler sonunda bugünlere gelindiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dört çocuğu imam hatipten mezun olan bir baba olarak okulların kapılarında anne babalar, bizler de çok çektik. Hiçbir kazanımımız bize altın tepside sunulmadı. Bugün bulunduğumuz yere tırnaklarımızla kazıyarak geldik. İmam hatipler samimiyetle , sabırla yürütülen kutlu mücadelenin en güzel meyvesidir. Bu okulların harcı çimentoya kumla değil asıl çekilen çileyle özveriyle, yapılan fedakarlıkla yoğrulmuştur. Örülen her bir tuğlada halis niyet ve inanç vardır" dedi.

Kimi çevrelerin imam hatipleri karalamaya çalıştığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan. "Birileri hala imam hatiplere olan ilgiyi gölgelemeye çalışıyor. Bırakın rekabetse rekabet olsun. Başı açık kız ile başı kapalı kız da hepsi üniversite yolunda rekabet etsin, yarışsın. Eğitim öğretim özgürlüğünün önüne kimse geçemez. Biz var oldukça ülkemizde bunun önünü kimse tıkayamayacaktır. Sizlerden onun için gayret istiyorum. Bu milleti tanımadıkları için imam hatiplere olan teveccühün sebebini yanlış yerde arıyorlar. Öğrencilerin zorla imam hatiplere kaydedildiği, okulların zorla imam hatiplere dönüştürüldüğü haberleri yalandır, kasıtlıdır.İmam hatiplere olan ilgi zorlamanın değil gönül bağının eseridir. " dedi. İmam hatipli demenin, dinini ,diyanetini , değerlerini en iyi şekilde yaşayan kişi demek olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, " İmam hatipli demek 'kim var?' deyince sağına soluna bakmadan 'ben varım' diyen gençliktir. İmam hatipli, vatanına ,bayrağına , ezanına istiklal ve istikbal davasına öncülük eden demektir. Terör örgütleriyle, haksızlıkla, hukuksuzlukla , şiddetle, meşru olmayan hiçbir işle imam hatipli asla yan yana gelmez. FETÖ gibi ihanet çeteleri, bugünün haşhaşileri bu kutlu çatı altında kendilerine istismar zemini bulamamıştır." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisinin de imam hatip okuduğunu söyleyerek, " Bize yasak getirdiler .Buradan aldığın diplomayla değil, Eyüp Lisesi'ne gidip fark ders imtihanlarını verdikten sonra oradan mezun oldum. Üniversiteye öyle girdim. Şimdi bu engeller yok. Benim evladım Boğaziçi Üniversitesi'ne gidecek puanı aldığı halde katsayı engeline takıldı.Yurt dışına göndermek zorunda kaldım. "dedi. İmam hatip öğrencilerine tavsiyelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Asımın nesli, midesine haram lokmayı koymayacak imam hatip öğrencisi budur. Bir milyon 300 bin öğrencinin eğitim öğretim aldığı imam hatipler asırlık çınarı dönmüşse bizden önceki dava adamların azmi fedakarlığı sayesindedir. İmam hatip nesli derken diğer fen ,Anadolu ,düz lise imam hatipleri ayırt etmek gibi söz konusu değil bu hitabım aynı şekilde onlaradır" dedi.

Kendi semtinde bu törenin yapıldığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Kasımpaşa semtinde adımı verilen bu yerde bu tören yapılıyor bu tören. Burası arena değil burası stadyum. Arenaya karşıyım. Arenalarda insanları kimlere parçalattıklarını biliyoruz. Bakana da talimatı verdim. Arena isimlerini stattlardan kaldıracağız. Bizim dilimizde böyle bir şey yok. Arena kavramına karşıyız" dedi.

