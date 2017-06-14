Erdoğan talimat verdi! Çavuşoğlu Katar'a gidiyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar krizini görüşmek üzere Cumhurbaşkanı ve Başbakan'ın talimatı üzerine Katar'a gidiyor.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız 14 Haziran 2017 tarihinde Katar'ı ziyaret edecektir. Sayın Bakanımız bu ziyareti sırasında Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman bin Casim El Sani'yle görüşecek, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed El Sani tarafından da kabul edilecektir. Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanısıra bölgedeki son gelişmeler istişare edilecektir" denildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Burundi Dış İlişkiler ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Alain Aimé Nyamitwe ile görüşmesinin ardından yaptığı ortak basın açıklamasında Katar'a gideceğini belirtti. Çavuşoğlu Katar ziyaretine ilişkin, "Bugün kısmetse Katar'a hatta Suudi Arabistan'a arkadaşlarımız cevap bekliyor. Bölgeye bir ziyarette bulunacağım" dedi.

ERDOĞAN VE YILDIRIM'DAN TALİMAT

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bugün kısmetse Katar'a hatta Suudi Arabistan'a arkadaşlarımız cevap bekliyor. Bölgeye bir ziyarette bulunacağım. Katar'a yönelik yaptırımlar açıklanınca tüm dünya gibi bize de sürpriz oldu. Adeta şok olduk. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımızın talimatı ve daveti üzerine yarın bu ziyareti gerçekleştireceğiz inşallah. Çözülmeyecek bir sorun değil çözülmesi lazım" dedi.

"KATAR'A YÖNELİK YAPTIRIMLAR AÇIKLANINCA ADETA ŞOK OLDUK"

Katar ziyaretine ilişkin bir soru üzerine Çavuşoğlu şu ifadeleri kullandı: "Katar'a yönelik yaptırımlar açıklanınca tüm dünya gibi bize de sürpriz oldu. Adeta şok olduk. Önceden bir bilgimiz de yoktu. Böyle bir kriz yaşanacağını da tahmin etmiyorduk çünkü 2014'te yaşanan olaydan sonra her şey normalleşmişti. Herkese sürpriz oldu. Ama biz hemen ilk dakikalardan itibaren bu krizin çözümüne katkı sunmak için diplomasi çalışmalarımızı başlattık. Sayın Cumhurbaşkanımız bir çok lideri aradı. Hem Müslüman dünyasından hem de farklı ülkelerden. Ben de bir çok dışişleri bakanı ile görüşmelerde bulundum.

ÇÖZÜLMEYECEK BİR SORUN DEĞİL ÇÖZÜLMESİ LAZIM

Çözülmeyecek bir sorun değil. Çözülmesi lazım. Ramazan ayında insanların temel ihtiyaçlarına yönelik kararlar uygulanmasa da herkes te büyük bir rahatsızlık yarattı. Sorunun çözümü için önerilerimizi de söylüyoruz. Fakat suçlamaların da tam olarak ne olduğunu delilleri ile birlikte görmek lazım. Tarafları da dinlemek lazım. O nedenle, herkes ile görüştük. Cumhurbaşkanımız Bahreyn Dışişleri Bakanını da kabul etti. Kralı da aradı. Katar Emiri, Kuveyt Emiri ile de 2 defa görüştü. Katar'a oradan da mümkünse Suudi Arabistan'a gideceğiz.

BUGÜN ZİYARET GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ

Suudi Arabistan'ın görüş ve önerilerini de almakta yarar var. Biz nasıl katkı sağlayabiliriz. Bunları yerinde değerlendireceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımızın talimatı ve daveti üzerine bugün bu ziyareti gerçekleştireceğiz inşallah."