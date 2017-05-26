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Erdoğan talimat verdi: 'Arena' ismi statlardan kaldırılacak!
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Erdoğan talimat verdi: 'Arena' ismi statlardan kaldırılacak!

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği mezuniyet töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş bir açıklama geldi. Erdoğan talimat verdiğini ve 'Arena' isimlerinin stadyumlardan kaldırılacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerekli talimatı verdiğini belirterek stadyumlardan ''Arena'' isimlerinin kaldırılacağını söyledi.

Erdoğan, "Arena değil burası stadyum. Arenalara karşıyım. Biz arenalara karşıyız. Bakana da talimatı verdim 'Arena' isimlerini stadyumlardan kaldıracağız. Ne demek 'Arena?' Bizim dilimizde böyle bir şey yok.'' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Kasımpaşa Stadyumu'nda ÖNDER İmam Hatipliler Derneği mezuniyet töreninde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

SEFER SİZDEN, ZAFER ALLAH'TAN

Kimi çevreler bu okulları karalamaya çalışıyor. Bırakın rekabetse rekabet olsun. Başı açık örtülülü kızım da hepsi üniversite yolunda rekabet etsinler yarışsınlar. Eğitim öğretimde özgürlüğün önüne kimse geçemez. Biz var oldukça ülkemizde bunun önünü kimse tıkayamayacaktır. Sizler gayrette bulunacaksınız. Siz seferle emrolundunuz zaferle değil. Sefer sizden, zafer Allah'tan. Bu çevreler milleti tanımadıkları için imam hatiplere olan teveccühün sebebini yanlış yerlerde arıyorlar. Öğrencilerin zorla imam hatiplere kaydedildiği, okulların zorla imam hatiplere dönüştürüldüğü gibi haberler yalandır, yanlıştır, kasıtlıdır, çarpıtmadır. Önce karşısında ben dururum. Bunları köpürtenler, kendileri baskıcı ve faşist olduğu için herkesi de öyle zannediyorlar. Bizim zorlamayla, baskıyla hele hele toplum ve siyaset mühendisliğiyle asla işimiz olmamıştır, olmayacaktır. Gözleri açık olanlar için durum bellidir. İdraki bağlanmamış olanlar için hakikat apaçık ortadadır. İmam hatiplere olan ilgi zorlamanın değil, gönül bağının eseridir. Terör örgütleriyle, haksızlıkla, hukuksuzlukla, adaletsizlikle, şiddetle, meşru olmayan hiçbir işle imam hatipli asla yan yana gelmez, gelemez. İşte bunun için FETÖ gibi ihanet çeteleri, günümüzün Haşhaşileri bu kutlu çatı altında kendilerine istismar zemini bulamamışlardır.

Mesleki eğitim sistemimizin tamamını felç etme pahasına imam hatiplere uygulanan ayrımcılık ayıbını unutmadık, unutmayacağız. 28 Şubat döneminin ürünü olan bu ayıbı biz ortadan kaldırdık. Böylece öğrenci sayıları 600 binden 60 bine kadar düşürülmüş okullarımızın kapılarına vurulan zincirleri millet olarak hep birlikte parçaladık. Bir asırdır yeşeren umutları yeniden canlandırdık. Milletimizin evlatlarını, değerleriyle, tarihiyle, kültürüyle yeniden buluşturduk.

BEN İMAM HATİP DİPLOMASIYLA ÜNİVERSİTEYE GİRMEDİM

Ben imam hatip diplomasıyla üniversiteye girmedim. Eyüp Lisesi'nden gittim bir de fark ders imtihanları verdim. O dersleri ben imam hatipte zaten okumuştum. Oradan da mezun oldum ve üniversiteye öyle girdim. Bu imam hatipliler ne çileler çektiler? Bunu kimseye yaptılar mı? Yapmadılar.

ARENA İSİMLERİNİ STADYUMLARDAN KALDIRACAĞIZ

Arena değil burası stadyum. Arenalara karşıyım. Biz arenalara karşıyız. Bakana da talimatı verdim 'Arena' isimlerini stadyumlardan kaldıracağız. Ne demek 'Arena?' Bizim dilimizde böyle bir şey yok.'

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