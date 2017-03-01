Erdoğan Tacik mevkidaşıyla görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile görüştü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİK) Liderler Zirvesi'ne katılmak için geldiği İslamabad'da ikili görüşmelerini sürdürüyor. Erdoğan, temasları kapsamında Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile bir araya geldi. Görüşme basına kapalı gerçekleşti.
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