Erdoğan, Suudi Kralıyla görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz Al Suud ve yeni Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile bu akşam telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz Al Suud ve yeni Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile bu akşam telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'da veliaht prenslikte yapılan görev değişikliğinin hayırlara vesile olmasını dileyerek tebriklerini iletti. Telefon görüşmelerinde, Türkiye-Suudi Arabistan ilişkilerinin önümüzdeki süreçte daha da güçlendirilmesi konusunda kararlılık vurgulandı. Bölgede Katar ekseninde yaşanan gerilimin sona erdirilmesine yönelik çabaların artırılması hususunda mutabık kalındı. Prens Muhammed bin Selman'a veliaht prenslik görevinde başarılar dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suud Kralı Selman'ın G20 vesilesiyle Hamburg'da yüz yüze görüşmeyi kararlaştırdıkları öğrenildi. (Caner Ünver/İHA)
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