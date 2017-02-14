Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Vekili Prens Muhammed Bin Selman Bin Abdülaziz'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Vekili Prens Muhammed Bin Selman Bin Abdülaziz'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Körfez ülkelerinin ikinci durağı olan Suudi Arabistan'da temaslarına devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, başkent Riyad'daki temasları kapsamında Suudi Arabistan Veliaht Vekili Prens Muhammed Bin Selman Bin Abdülaziz'i kabul etti. Görüşme Kraliyet Misafirhanesi'nde gerçekleşti.