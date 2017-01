Erdoğan: Silahı olan teröristle, doları olan terörist arasında fark yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 34. Muhtarlar Toplantısı'nda, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Antalya, Aydın, Denizli, Kocaeli, Kütahya, Muğla, Nevşehir, Rize, Sakarya, Sinop ve Tokat illerinden gelen muhtarlarla bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de hiçbir siyasetçiye nasip olmayacak kadar süre başbakanlık yaptığını, kurduğu partinin yine başka partililere nasip olmayan yüksek oy oranlarıyla kesintisiz şekilde 14 yılı aşkın süredir iktidarda olduğunu kaydetti. Doğrudan milletin oyuyla göreve gelen ilk cumhurbaşkanı olma şerefini taşıdığını aktaran Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

‘LAİKLİKLE BU KADAR ZAMANDIR BİR SORUNUMUZ OLMAMIŞSA BUNDAN SONRA NİYE OLSUN?'

"Eğer bu kadar zamandır demokrasiyle, laiklikle, hayat biçimleriyle bir sorunumuz olmamışsa bundan sonra niye olsun? Üstelik bu makamda oturan eski cumhurbaşkanları gibi sırtında yumurta küfesi taşımayan birisi de değilim. Hep o yumurta küfesiyle yürüdüm ki bir tane yumurtayı kırmayayım. Çok dikkat ettim. Doğrudan milletin oylarıyla seçildiğim için attığım her adımın, söylediğim her sözün, yaptığım her eylemin hesabını kamuoyuna vermek mecburiyetindeyim. Geçmişte yol açtıkları tartışmalarla ülkemizi Cumhuriyet tarihimizin en ağır krizlerine sokan cumhurbaşkanları kimseye hesap vermeden görev sürelerini tamamlayıp köşelerine çekilirlerdi. Benim böyle bir şansım da niyetim de yok."

‘AMAÇ, TÜRKİYE'YE DİZ ÇÖKTÜRMEK'

Türkiye'nin maruz kaldığı saldırıların bir de ekonomik boyutu olduğunu artık herkesin gördüğünü ve bildiğini kaydeden Erdoğan, "Elinde silahı, bombası olan teröristle elinde doları, euro'su, faizi olan terörist arasında amaç bakımından hiçbir fark yoktur. Amaç, Türkiye'ye diz çöktürmek, Türkiye'yi teslim almak, Türkiye'yi hedeflerinden uzaklaştırmaktır. Bunun için döviz kurunu bir silah gibi kullanıyorlar" ifadelerini kullandı.

"Öte yandan elbette bizim de birtakım sıkıntılarımız, sorunlarımız vardır" diyen Erdoğan, bunların hiçbirinin Türkiye'de döviz kurunun bugünkü seviyeye gelmesinin açıklaması olmadığını vurguladı.

Erdoğan, silahlı ve bombalı terör eylemleriyle, ekonomik araçları senkronize bir şekilde kullananların Türkiye'ye zarar vermek isterken aslında kendi varlıklarını üzerine kurdukları zemini tahrip ettiklerini belirterek, diğer ülkelerin bugün Türkiye'ye yapılanın yarın kendilerine yapılabileceği gerçeğinin farkında olması gerektiğini kaydetti. Silahlı ve ekonomik terör saldırılarına karşı ülkelerin şimdiden tedbir almanın yollarını aradığına dikkat çeken Erdoğan, şu değerlendirmeleri yaptı:

‘BU HADİSELER, YENİ KURALLAR VE YENİ KURUMLAR ÜRETİLMESİNE VESİLE OLACAK'

"Dünya ekonomisinin yapısal bir dönüşüm sürecinden geçtiği bir dönemde yaşanan bu hadiseler, yeni kurallar ve yeni kurumlar üretilmesine vesile olacaktır. Türkiye'nin bu fırsatları en iyi şekilde değerlendirmesi için çalışıyoruz, hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Biz yaşadığımız sıkıntılara, sorunlara karşı çözüm yollarını öncelikle kendimizin bulması gerektiğine de inanıyoruz. İhracatımızdaki daralmayı yeni pazarlar arayarak, turizmdeki gerilemeyi yeni destinasyonlar, pazarlama yöntemleri geliştirerek, üretimdeki daralmayı kendi kaynaklarımızı, teknolojimizi öne çıkartarak aşmanın yollarını aramalıyız."

‘KAĞIT ÜZERİNDE İŞLEMLERLE KURLARIN YÜKSELTİLDİĞİ ORTADA'

Erdoğan, "Döviz üzerinden yapılan spekülasyonların derinliğinin olmadığı, çok küçük rakamlarla ve daha ziyade kağıt üzerinde işlemlerle kurların yükseltildiği ortadadır. Milletimiz, döviz almak yerine satarak, 15 Temmuz'un ertesi günü başlatılan ilk dalga saldırının önünü kesmişti. Bunun devamını ben milletimden rica ediyorum. Bugün aynı tutumu sürdürmeliyiz. Merkez Bankamız ve tüm bankalarımız da bu oyunu bozmaya yönelik bir pozisyon almalıdır" değerlendirmesinde bulundu.

‘FEDAKARLIK YAPILACAKSA İŞTE BU GÜNLER TAM ZAMANI'

Merkez Bankası'nın bu konuda gerekli tedbirleri alacak imkan ve kabiliyetlere sahip olduğuna işaret eden Erdoğan, "Eğer bu sebepten dolayı bir fedakarlık yapılacaksa işte bu günler tam zamanıdır" dedi. Erdoğan, Türkiye'nin bekasının söz konusu olduğu bir dönemde bankaların farklı hesapların içerisine girmemesi gerektiğine dikkati çekerek, şunları söyledi:

‘EĞER BUGÜN BU RİSKİ ALMAZSANIZ YARIN RİSKE ATACAK HİÇBİR ŞEYİNİZ KALMAYABİLİR'

"İş dünyamıza yaptığım çağrıyı tekrarlamak istiyorum, gün yatırım yapma, üretim yapma, istihdamı artırma, duran çarkları çalıştırma, çalışanları hızlandırma günüdür. Eğer bugün bu riski almazsanız yarın riske atacak hiçbir şeyiniz kalmayabilir. Türkiye olarak, 80 milyon vatandaşımız ve tüm kurumlarımızla terör örgütlerinin silahlı ve bombalı eylemlerine, milletimizi ayrıştırma çabalarına karşı olduğu kadar ekonomiyi çökertme gayretleri konusunda da milli bir seferberlik ruhu içinde hareket etmeliyiz. Onun için 'milli seferberlik' dedim. Onun için milli bir seferberlik içinde olmalıyız diyorum."