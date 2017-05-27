Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
'Erdoğan şiirmi okuyunca şükür namazı kıldım'
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

'Erdoğan şiirmi okuyunca şükür namazı kıldım'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti Genel Kurulunda okuduğu 'Gördüm' şiiri yazan Kayserili Hacı Kısır, 'Cumhurbaşkanımızın şiirimi okuduğunu görünce abdest alıp, şükür namazı kıldım' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti Genel Kurulunda okuduğu 'Gördüm' şiiri yazan Kayserili Hacı Kısır, "Cumhurbaşkanımızın şiirimi okuduğunu görünce abdest alıp, şükür namazı kıldım" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 3. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde yaptığı konuşmada Kayserili şairin Hacı Kısır'ın yazdığı 'Gördüm' isimli şiiri okumuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendi şiirini okumasının büyük bir sürpriz olduğunu söyleyen Şair Hacı Kısır, Cumhurbaşkanının ağzından kendi yazdığı şiiri ilk duyduğunda abdest alıp şükür namazı kıldığını belirtti.
Kısır, "Elif duruşlu, Hilal bakışlı ve İslam şuurlu Sayın Cumhurbaşkanımız şiirimizi okuyarak bizi onure ettiler. Çok mutlu olduk ve gurur duyduk. 15 Temmuz kahraman milletimizin feraseti, yiğit gazilerimizin cesareti ve aziz şühedamızın şehadeti ile destanlaşmış bir vakadır. Allah bir daha bu millete 15 Temmuz'lar yaşatmasın. Cumhurbaşkanımızın benim şiirimi okuduğunu ilk duyduğumda şok oldum. Ne yapacağımı bilemedim. Çok sevindim ve hemen ekrana koştum. İlk gördüğümde de yanağımın kızarmaya başladığını ve vücudumun halsiz düştüğünü hissettim. Bir abdest alıp şükür namazı kıldım" ifadelerini kullandı.
Şiiri nasıl yazdığını anlatan Şair Kısır, "15 Temmuz hain darbe girişiminde bizler meydanlarda nöbetçiydik. Meydandaki nöbetin ardından da Türkiye'nin ilk salon programını yaptık. 30 şair arkadaşımla 15 Temmuz üzerine bir program yaptık. Kemal Tekden beyde o programa gelerek, şiirleri çok beğendiğini ve kitaplaştırılması gerektiğini söyledi. Bunun ardından da Türkiye'nin en iyi şairlerinden şiirler istemeye başladık. Yazdığım şiir 15 Temmuz'u anlatmasından dolayı önemli bir şiirdi. Şiirimin 15 Temmuz'un başkomutanı Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından okunması ayrı bir güzellik kattı. Bu eserim mehter marşı formatında bestelendi" şeklinde konuştu.
Şiiri bir daha okumayacağını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yorumu ile kalmasını istediğini kaydeden Kısır, şiiri son kez İhlas Haber Ajansı için okudu.

ŞİİR ŞU ŞEKİLDE
"Dudağında tekbir,elinde bayrak
Namusun şiarı yiğitler gördüm
Bağrına gül gibi bastı şu toprak
Ölümü öldüren şehitler gördüm.
Delerken bağrını kurşun utandı
Her şey unutuldu...Mevzu vatandı
Kınalı Hasanlar kurban adandı
Nene hatun,koca seyitler gördüm.
Gururlandı gökte yıldız ile ay
Malazgirt,sakarya nice destan say
Taarruzda elli yedinci alay
Bugün Çanakkale vakitler gördüm.
Ordunun başında fatih var gibi
Ardında topyekün tarih var gibi
Bugün gaza,bugün fetih var gibi
O şanlı tarihten şeritler gördüm.
Gördü ki tüm cihan can kınımızda
Boğarız batılı al kanımızda
Korkma Ulubatlım,Hak yanımızda!
Ezanlar, selalar,şahitler gördüm.
Ya Allah! Bismillah! Allahuekber!
Bir millet tek vücut şehadet bekler
İnsanı kıskanır bugün melekler
Peygamber yurduna hicretler gördüm."
(Ali Göç/İHA)

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Lefkşa'da 'Birleşik Kıbrıs' için insan ziniri
Putin ve Ruhani, Suriye'yi görüştü
Rus uçağı kıyıya yaklaştı, İngiliz jetleri acil kalkış yaptı
İşte Galatasaray'ın stadının yeni adı!
Bakan Zeybekci'den gıda fiyatları açıklaması
Bunları vatandaşa yedireceklerdi
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Mısır'dan Libya'ya hava saldırısı!
Mısır'dan Libya'ya hava saldırısı!
Almanya'dan Türkiye açıklaması: Tam 437 kişi talepte bulundu
Almanya'dan Türkiye açıklaması: Tam 437 kişi talepte bulundu
PKK'nın cephaneliğinde şoke eden silahlar
PKK'nın cephaneliğinde şoke eden silahlar
'Bitlis'in referandumda 'Evet' çıkmayan 5 köyünün muhtarı görevden alındı'
'Bitlis'in referandumda 'Evet' çıkmayan 5 köyünün muhtarı görevden alındı'
Bu kez de şoför uyudu: 8 ölü, 34 yaralı
Bu kez de şoför uyudu: 8 ölü, 34 yaralı
Erken emeklilik için 5 formül
Erken emeklilik için 5 formül
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Lefkşa'da 'Birleşik Kıbrıs' için insan ziniri
Lefkşa'da 'Birleşik Kıbrıs' için insan ziniri
Putin ve Ruhani, Suriye'yi görüştü
Putin ve Ruhani, Suriye'yi görüştü
Rus uçağı kıyıya yaklaştı, İngiliz jetleri acil kalkış yaptı
Rus uçağı kıyıya yaklaştı, İngiliz jetleri acil kalkış yaptı
İşte Galatasaray'ın stadının yeni adı!
İşte Galatasaray'ın stadının yeni adı!
Bakan Zeybekci'den gıda fiyatları açıklaması
Bakan Zeybekci'den gıda fiyatları açıklaması
Bunları vatandaşa yedireceklerdi
Bunları vatandaşa yedireceklerdi
Antalya'da servis minibüsü devrildi: 5 yaralı
Antalya'da servis minibüsü devrildi: 5 yaralı
Boğaz'da, tur teknesinde intihar girişimi
Boğaz'da, tur teknesinde intihar girişimi
'Seçim çözümden daha önemli hale geldiyse...'
'Seçim çözümden daha önemli hale geldiyse...'
'Avuç içi kadar pide yiyin'
'Avuç içi kadar pide yiyin'
'Erdoğan şiirmi okuyunca şükür namazı kıldım'
'Erdoğan şiirmi okuyunca şükür namazı kıldım'
'Kararımı gelecek hafta açıklayacağım'
'Kararımı gelecek hafta açıklayacağım'

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English