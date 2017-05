'Erdoğan şiirmi okuyunca şükür namazı kıldım'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti Genel Kurulunda okuduğu 'Gördüm' şiiri yazan Kayserili Hacı Kısır, 'Cumhurbaşkanımızın şiirimi okuduğunu görünce abdest alıp, şükür namazı kıldım' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti Genel Kurulunda okuduğu 'Gördüm' şiiri yazan Kayserili Hacı Kısır, "Cumhurbaşkanımızın şiirimi okuduğunu görünce abdest alıp, şükür namazı kıldım" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 3. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde yaptığı konuşmada Kayserili şairin Hacı Kısır'ın yazdığı 'Gördüm' isimli şiiri okumuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendi şiirini okumasının büyük bir sürpriz olduğunu söyleyen Şair Hacı Kısır, Cumhurbaşkanının ağzından kendi yazdığı şiiri ilk duyduğunda abdest alıp şükür namazı kıldığını belirtti.

Kısır, "Elif duruşlu, Hilal bakışlı ve İslam şuurlu Sayın Cumhurbaşkanımız şiirimizi okuyarak bizi onure ettiler. Çok mutlu olduk ve gurur duyduk. 15 Temmuz kahraman milletimizin feraseti, yiğit gazilerimizin cesareti ve aziz şühedamızın şehadeti ile destanlaşmış bir vakadır. Allah bir daha bu millete 15 Temmuz'lar yaşatmasın. Cumhurbaşkanımızın benim şiirimi okuduğunu ilk duyduğumda şok oldum. Ne yapacağımı bilemedim. Çok sevindim ve hemen ekrana koştum. İlk gördüğümde de yanağımın kızarmaya başladığını ve vücudumun halsiz düştüğünü hissettim. Bir abdest alıp şükür namazı kıldım" ifadelerini kullandı.

Şiiri nasıl yazdığını anlatan Şair Kısır, "15 Temmuz hain darbe girişiminde bizler meydanlarda nöbetçiydik. Meydandaki nöbetin ardından da Türkiye'nin ilk salon programını yaptık. 30 şair arkadaşımla 15 Temmuz üzerine bir program yaptık. Kemal Tekden beyde o programa gelerek, şiirleri çok beğendiğini ve kitaplaştırılması gerektiğini söyledi. Bunun ardından da Türkiye'nin en iyi şairlerinden şiirler istemeye başladık. Yazdığım şiir 15 Temmuz'u anlatmasından dolayı önemli bir şiirdi. Şiirimin 15 Temmuz'un başkomutanı Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından okunması ayrı bir güzellik kattı. Bu eserim mehter marşı formatında bestelendi" şeklinde konuştu.

Şiiri bir daha okumayacağını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yorumu ile kalmasını istediğini kaydeden Kısır, şiiri son kez İhlas Haber Ajansı için okudu.



ŞİİR ŞU ŞEKİLDE

"Dudağında tekbir,elinde bayrak

Namusun şiarı yiğitler gördüm

Bağrına gül gibi bastı şu toprak

Ölümü öldüren şehitler gördüm.

Delerken bağrını kurşun utandı

Her şey unutuldu...Mevzu vatandı

Kınalı Hasanlar kurban adandı

Nene hatun,koca seyitler gördüm.

Gururlandı gökte yıldız ile ay

Malazgirt,sakarya nice destan say

Taarruzda elli yedinci alay

Bugün Çanakkale vakitler gördüm.

Ordunun başında fatih var gibi

Ardında topyekün tarih var gibi

Bugün gaza,bugün fetih var gibi

O şanlı tarihten şeritler gördüm.

Gördü ki tüm cihan can kınımızda

Boğarız batılı al kanımızda

Korkma Ulubatlım,Hak yanımızda!

Ezanlar, selalar,şahitler gördüm.

Ya Allah! Bismillah! Allahuekber!

Bir millet tek vücut şehadet bekler

İnsanı kıskanır bugün melekler

Peygamber yurduna hicretler gördüm."

(Ali Göç/İHA)