08.09.2017 21:23 'Erdoğan sevgisine hala tahammül edemeyenler var'

Başbakan Binali Yıldırım, İzmir'de katıldığı törende Aziz Kocaoğlu'nun sloganlar üzerine töreni terk etmesiyle ilgili, 'Başkan niye sinirlendi anladınız mı? Demek ki Recep Tayyip Erdoğan sevgisine hala tahammül edemeyenler var. Aziz Başkan'ın şekeri var. Birden şekeri çıktı vitesler attı. Ama öfke onun olsun, sevgi bizim olsun' dedi. Başbakan Binali Yıldırım, İzmir'de katıldığı törende Aziz Kocaoğlu'nun sloganlar üzerine töreni terk etmesiyle ilgili, "Başkan niye sinirlendi anladınız mı? Demek ki Recep Tayyip Erdoğan sevgisine hala tahammül edemeyenler var. Aziz Başkan'ın şekeri var. Birden şekeri çıktı vitesler attı. Ama öfke onun olsun, sevgi bizim olsun" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, kurtuluş günü, açılış ve temel atma törenleri gerçekleştirmek üzere İzmir'e geldi. İki gün boyunca kentte kalacak olan Başbakan Yıldırım'ın ilk durağı Selçuk ilçesi oldu. Selçuk'un düşman işgalinden kurtuluş yıldönümü, toplu açılış ve temel atma töreni için Selçuk Meydanı'nda düzenlenen törende vatandaşlara hitap etti.



"AZİZ BAŞKAN'IN ŞEKERİ ÇIKTI VİTESLER ATTI"

Başbakan Yıldırım, Selçuk'a müjdelerle geldiklerini belirterek, "Başkan niye sinirlendi anladınız mı? Demek ki Recep Tayyip Erdoğan sevgisine hala tahammül edemeyenler var. Aziz Başkan'ın şekeri var. Birden şekeri çıktı vitesler attı. Ama öfke onun olsun, sevgi bizim olsun" dedi.



"KİMSENİN YAPTIĞI İŞİ MİLLETE LÜTUF GİBİ GÖSTERMEYE HAKKI YOKTUR"

İZBAN'a ilişkin anlamsız bir münakaşa yapıldığını kaydeden Başbakan Binali Yıldırım, "İZBAN senin mi benim mi? İZBAN İzmir'in sevgili İzmirlilerin. 2003'te AK Parti tek başına iş başına geldiğinde İzmir'den başlanan Aliağa'dan Cumaovası'na demiryolu yapım işi ortalıkta sahipsiz kalmış. Elektrik telleri çalınmış, rayları çalınmış. Şehrin kuzeyinden güneyine bir harabe. AK Parti iktidara geldi. İzmir'de CHP iş başında, ne yapacaktık? İzmir'i o haline mi bırakacaktık? Bizim bir ilkemiz var. O ilke nedir? Siyasette hizmet olmaz. Hizmet millet içindir, vatandaş içindir. Siyasetiniz farklı diye vatandaşı hizmetten mahrum edemezsiniz. Belediye de hükümet de sizin çalışarak, dişinizden tırnağınızdan artırdığınız vergilerle bu işi yapıyor. Hiç kimsenin yaptığı işi millete lütuf gibi görmeye hakkı yoktur. 2004'de 'Burayı yapalım' dedim başkana. Sen istasyonları yap, gerisini biz yapalım dedim. Bu projenin toplam maliyetini yüzde 70'i de TCDD bütçesiyle yapıldı. Ama ortaklık yüzde 50, 50. Biz hiç bu detaylara bakmayız. Kim yaparsa yapsın taş üstüne taş koyanın başımız üstünde yeri var. Bu olayı hiç yaşanmamış sayın, yok sayın keyfinize bakın" diye konuştu.

Başbakan Yıldırım, bugüne kadar İZBAN'dan 482 milyon İzmirli'nin faydalandığını söyledi. Başbakan Yıldırım, Selçuk'a TOKİ için arsa tahsisini imzaladıklarını, yeni hastane de yapılacağını ve Antik KEnt içinde ekim ayında ihaleye çıkılacağını sözlerine ekledi.



KOCAOĞLU TEPKİLER ÜZERİNE TÖRENİ TERK ETTİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve TCDD ortaklığında hayata geçirilen toplu taşıma sistemi İZBAN'ın Selçuk hattının açılış töreni sırasında Başbakan Yıldırım Binali Yıldırım'dan önce kürsüye çıkan Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'na vatandaşların 'Recep Tayyip Erdoğan' diye tezahürat etmesi gerginlik oluşturdu. Törene katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu da konuşmaya "Bu projenin anası da babası da İzmir Büyükşehir Belediyesi'dir, uygulayıcısı Başbakan'dır. Ayıptır, ayıptır, bu yaptığınız 40'ı geçti. Bu yaptığınız kırkı geçti. Ben Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşıyım. Ben sizlerin oylarıyla, yüzde 56 oy almış belediye başkanınızım. Siz nezaket kuralları içinde beni dinlemek zorundasınız. Bu proje Sayın Başbakanımız kadar benim projemdir. Buna göre davranılması ve adam gibi durulması gerekmektedir. Adam gibi durmaya çağırıyorum, adam gibi durun, hepinizi saygıyla selamlıyorum" dedi.

Başkan Kocaoğlu, konuşmasının ardından töreni terk etti.

Başbakan Yıldırım konuşmaların ardından toplu açılış kurdelesini kesti, ardından İzmir'in şehir içi toplu taşıma sistemi İZBAN'ın 26 kilometrelik Selçuk hattını hizmete açtı. Başbakan Yıldırım, Torbalı'da inmek üzere Selçuk'tan İZBAN'a binerek ilçeden ayrıldı.

(Mihrap Düzöz - Halil Karahan - Abdülaziz Baydilli / İHA)

