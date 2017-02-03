03.02.2017 11:20 Erdoğan sevgisi 4'üncü kez yollara düşürdü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek amacıyla daha önce 3 kez Türkiye'yi gezen Erol Özavcı, Anayasa değişikliğine ilişkin referandumda 'evet' kampanyasına destek olmak için yeniden Türkiye turuna çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek amacıyla daha önce 3 kez Türkiye'yi gezen Erol Özavcı, Anayasa değişikliğine ilişkin referandumda 'evet' kampanyasına destek olmak için yeniden Türkiye turuna çıktı.

Türk bayrağı, Türkiye haritası, Cumhurbaşkanlığı forsu ve sloganlarla süslediği otomobiliyle yaşadığı Kocaeli'den yola çıkıp Amasya'ya ulaşan Erol Özavcı, amacının çok sevdiği Cumhurbaşkanı Erdoğan'a imkanları ölçüsünde destek olmak olduğunu söyledi. 2010 yılında DSP Genel Başkanlığına aday olduğuna ve daha sonra da AK Parti'ye gönül verdiğine değinen evli ve 4 çocuk babası Özavcı, "Önemli olan solcu ya da sağcı olmak değil. Önemli olan bu vatanı sevmektir, bayrağı sevmektir. Aracıma da -Ben Türk'üm. Ben Kürt'üm. Ben Roman'ım. Ben Arap'ım. Ben Laz'ım- yazdırdım. En önemlisi biz Türkiyeliyiz. Ben bir Kürt kardeşiniz olarak da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım" dedi.

Referandumda yüzde 72 'evet' sonucunun çıkacağını tahmin eden Özavcı, "Şu ana kadar Cumhurbaşkanımızla görüşemedim. Önemli olan sevmektir. Uzakta da olsa yakında da. Telefon açsa insan onurlanır, gururlanır. Hoşuma gider. Açmasa da canı sağ olsun yeter" diye konuştu.

(Murat Çelik A./İHA)

