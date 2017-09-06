Erdoğan, şampiyon güreşçiyi kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Yıldızlar Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Muhammet Furkan Dursun'a tebrik telgrafı gönderdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Yıldızlar Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Muhammet Furkan Dursun'a tebrik telgrafı gönderdi.
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Yıldızlar Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcumuz Muhammet Furkan Dursun'a tebrik telgrafı göndermiştir" denildi.
(Musa Erdoğan/İHA)