Erdoğan: Şahsımın projesidir, ısrar ettiğim reformdur

KAHRAMANMARAŞ'ta toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı sitemine ilişkin "Cumhurbaşkanlığı sistemi şahsımın projesidir. Belediye başkanlığımından bu yana savunduğum, ısrar ettiğim reformdur. Yarar getireceğine inandığım için bu sistemin mücadelesini verdim. Milletimiz 16 Nisan'da evet derse Türkiye Cumhurbaşkanlığı sistemine geçecek." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından önemli satır başları;

Maraş'a eli boş gelmez olmaz dedik. Bugün 569 milyon lira bedeli olan eserlerin resmi açılışını yapıyoruz.

"YENİ VE TARİHİ KARARIN AREFESİNDEYİZ"

İlk hedef 16 Nisan'da evet oylarını halletmek. Yeni ve tarihi kararın arefesindeyiz. Kökleri eskiye dayanan ancak Cumhuriyet dönemimde de bitmeyen yönetim arayışımızda yeni yola giriyoruz. Cumhurbaşkanlığı hükümeti veya cumhurbaşkanlığı sistemine geçiyoruz. Birilerinin 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasına bambaşka anlamlar yüklemeye çalışması kafanızı karıştırmasın. Onlar Kasım seçiminden beri aynı şeyi yapıyorlar. MHP'li kardeşlerimizle el ele vermek sureti ile bu süreci çalıştırıyoruz. Genç, dinamik, büyük Türkiye. Onların döneminde 25 günlük hükümet kuruldu. Ölçümleme yapıyorum biz gelene kadar ortalama hükümetlerin ömrü 16 ay. Bir ülke böyle ayakta durabilir mi? O Türkiye bizi bitirmiştir. Siyasi çekişmelerin, sosyal çalkantıların, ekonomik krizlerin anamızı ağlattığı o günleri unutmadınız değil mi? Benzin, ekmek kuyruklarını unutmadınız değil mi? Gençler bazı şeyleri bilmeyebilirsiniz. Bu ülkede CHP il başkanlarının valilik yaptığını bilir misiniz? Hem il başkanı hem vali. Şimdi böyle bir şey olsa kıyamet kopar. Ülkemizi patinaj yaptırmanın ötesinde geri götürdüler. Çocuklar şakalaşırken havada bulut sen bunu unut derler.

"KARAKTERSİZ DEĞİLİM"

16 Nisan onların son umut kapılarını kapatıyor. Havada bulut eski Türkiye'yi unut. Bu kadar hırsla gözü dönmüş şekilde saldırıyorlar. Meclis'te takip etmişsinizdir. Bunlar Tayyip Erdoğan'a karşı değil millete karşı. Benim 16 Nisan'a çıkacağıma belge var mı? Yok biz faniyiz. Ama sistem kalıcı. Biz fani olanı değil baki olanı konuşuyoruz. Sistemi şahsım için isteyecek kadar halim yok, karaktersiz değilim. Türkiye'ye bunca hizmeti şahsımız için mi getirdik? Biz halkımız için varız. Onları modern Türkiye'de nasıl yaşatırız onun için varız.

18 MART KÖPRÜSÜNÜN DEĞERİ 12 MİLYAR DOLAR

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün üzerinde hızlı treni yapıyoruz. Osmangazi Köprüsü'nü yaptık Körfez'de. bunları vatandaşımız için yaptık. İnşallah Çannakele'de 18 Mart Köprüsü'nü yapıyoruz, 18 Mart'ta temelini atıyoruz. O da iki kule arası dünyada en uzun köprü ve değeri 12 milyar dolar.

CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİ ŞAHSIMIN PROJESİ

Cumhurbaşkanlığı sistemi şahsımın projesidir. Belediye başkanlığımından bu yana savunduğum, ısrar ettiğim reformdur. Yarar getireceğine inandığım için bu sistemin mücadelesini verdim. Milletimiz 16 Nisan'da evet derse Türkiye Cumhurbaşkanlığı sistemine geçecek. Bundan sonraki ilk seçimlerde de milletimiz kime teveccüh ederse sistemin cumhurbaşkanı o olacak. Birileri istediğiniz neyi yapamıyorsunuz diyor. Bizden önce gelenler neyi yapamıyorlardı. Bir dönem aynı partiden cumhurbaşkanı ve başbakan olunca hızlandık. Atama yapacaksın olmaz dediler.

CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİ MUCİZE DEĞİLDİR

Ülkenin başına musallat olanlar bu sistemde kendine yer bulamayacaktır. Cumhurbaşkanlığı sistemi mucize değildir. Değdiği her şeyi bir anda değiştirecek sihirli değnek de değildir. Sistemin en net özelliği ülkemizin ekonomi ve demokrasisi için güven ve istikrar ortamın tesis edecek olmasıdır. Türkiye eski sistemin zayıflıkları nedeni ile siyasi ve ekonomik krizlere maruz kalıyordu. Yeni sistemde yürütmeyi cumhurbaşkanına bağlayarak 5 yıllık icraat dönimini garanti altına alıyoruz. CHP ve diğer hayırcılar ne diyor parlamento yetkisini kaybediyor. Böyle bir şey yok. Yargının epeyce yıpranan prestiji de yükselişe geçecektir.

NELER ÇEKTİRDİ BİZE

Gensoru kalkıyor neler çektirdi bize! Güven oylamasının yekisi millet. Millet 5 yılda bir güvenoyunu da gensoruyu da yapar. Şimdi her suç sebebi ile önerge ve Yüca Divan'a gönderilmek gibi yetkiyi parlamento alıyor.