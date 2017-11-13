Erdoğan: Rusya ile tüm engelleri kaldırmalıyız

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in, Soçi'de Devlet Başkanlığı Rezidansı'ndaki görüşmeleri sonrası ortak basın açıklaması yaptı.

VİZE MUAFİYETİ ESKİ HALİNE DÖNMELİ

Erdoğan, "İkili ticaret hacmimiz 15 milyar doları aştı. Vizeler dahil olmak üzere tüm engelleri kaldırmamız gerekiyor. Vize muafiyetinin eski haline dönmesi önem arz ediyor." dedi.

HER ALANDA İŞ BİRLİĞİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortak açıklamasından satır başları şöyle:

Türkiye-Rusya ilişkilerinin çok ileri bir seviyeye geldiğini görmekten memnuniyet duyuyorum. Elbette bu seviyeyi yeterli bulmuyoruz.

Ülkelerimizin ve halklarımızın her alanda daha yakın ve güçlü iş birliği içinde olması noktasında iki taraf da hemfikir. Özellikle de savunma sanayine yönelik müşterek atacağımız adımları çok önemsiyorum.

SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

Özellikle Suriye ihtilafına ilişkin son gelişmeleri değerlendirme fırsatını bulduk. Gelinen noktada siyasi çözüme odaklanabileceğimiz bir zemin oluştuğu hususunda mutabıkız.

İLİŞKİLERİMİZ HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

Gerek bölgede ikili ilişkilerimiz bunun yanında bölge sorunlarına yönelik dayanışmamız, geleceğe yönelik güvenimizi de artırıyor. Aramızdaki siyasi, askeri, ekonomik, ticari bütün bu ilişkiler her geçen gün artarak devam ediyor.

RUSYA İLE TELEFON DİPLOMASİMİZ DE İYİ

İkili görüşmelerimiz sadece rutin olmanın ötesinde, aynı zamanda telefon diplomasimiz de aramızda ve üst düzey yöneticiler arasında da güçlü bir şekilde devam ediyor. Ben bu davetinize de çok teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki verimli bir görüşme olacak. Buradan da Kuveyt ve Katar'a bu şekilde ayrılacağız."