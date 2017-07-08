Erdoğan, Putin ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesinin 2. gününde Messe Konferans Merkezi'nde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü.
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