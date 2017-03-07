Erdoğan-Putin görüşmesinde gündem yoğun

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Moskova'da Vladimir Putin ile yapacağı görüşmede, iki ülke ilişkilerinin yanı sıra Suriye, Dağlık Karabağ, Karadeniz'de NATO'nun askeri varlığı gibi konuların ele alınması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Moskova'da Vladimir Putin ile yapacağı görüşmede, iki ülke ilişkilerinin yanı sıra Suriye, Dağlık Karabağ, Karadeniz'de NATO'nun askeri varlığı gibi konuların ele alınması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9-10 Mart'ta Rusya'nın başkenti Moskova'ya gerçekleştireceği ziyarette Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek. Planlanan görüşme iki liderin 24 Kasım'da yaşanan uçak krizinin ardından ikinci görüşme olacak.

Putin ve Erdoğan'ın yaşanan uçak krizinin ardından 7 ay sonra Saint Petersburg'da gerçekleştirdiği görüşmeyle tam anlamıyla 'barışma' süreci başlamıştı. Bazı uzmanlar o noktadan itibaren Türkiye-Rusya ilişkilerinin daha pragmatik, daha sert işbirliğine dönüşeceğini ifade etti.

Rus lider Vladimir Putin'in Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin-Erdoğan görüşmesinin Türk-Rus Üst Düzey İşbirliği Konseyi kapsamında gerçekleştirilecek görüşmenin sıradan olduğunu ifade ederken, konseyin Bakanların katılımını sağlayan bir formatı olduğunu yani Putin ve Erdoğan'ın ortaklığının son derece kapsamlı olacağını dile getirdi. Peskov Rusya'nın, böylece Türkiye ile ilişkilerine çok özel baktığını kaydetti. Peskov'un açıklamasına göre Moskova ve Ankara, Rusya'nın S-400 füzelerinin Türkiye'ye teslimi de dahil olmak üzere, ticaret, askeri, enerji, Suriye konuları ele alınacak.



ANLAŞMAZLIĞIN SEBEBİ 'ESED'

Ziyaretin zamanlamasının iyi seçilmiş olduğuna vurgu yapan uzmanlar, iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleştirmesinin ardından Türkiye ve Rusya ilişkilerinde sorunların birikmiş olabileceğini kaydetti.

Doğu Araştırmaları Enstitüsü'nde görevli Bilim Adamı Vladimir Sotnikov, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad güçleriyle, muhalefet arasındaki çatışmaların Moskova ve Ankara'nın çıkarlarını uymadığını belirtti. "Şimdi Rusya ve Türkiye'nin Suriye'de ne yapacağını belirlemesi lazım" diyen Sotnikov, "Anlaşmazlıklar Beşar Esed yüzünden devam etmektedir" dedi. Vladimir Sotnikov, "Teori olarak Rusya, DAEŞ'e karşı ortak mücadele bayrağı altında Washington-Moskova-Ankara üçgeni oluşturmak için Türkiye ile ilişkilerini kullanmayı deneyebilir" ifadelerini kullandı.

Görüşmede yalnızca Suriye'ye konusu ele alınmayacak. Moskova, Ankara'dan bir dizi tavizler beklenirken Dağlık Karabağ, Karadeniz'de NATO'nun askeri varlığı gibi konuların da gündemde olması bekleniyor.

(Tatiyana Şuvalova / İHA)