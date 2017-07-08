Erdoğan-Putin görüşmesi sona erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler zirvesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler zirvesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.

Erdoğan'ın, G20 Liderler zirvesi 2. gününde Messe Konferans Merkezi'nde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesi sona erdi. Görüşme bir saat sürdü.

