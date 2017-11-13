13.11.2017 17:33 Erdoğan-Putin görüşmesi başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüşmesi başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüşmesi başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'ya resmi ziyaret düzenliyor. Rusya'nın Soçi kentine gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. Soçi Başkanlık Konutu'nda gerçekleştirilen görüşmede bölgesel ve küresel konuların ele alınması bekleniyor.

(Şehriyar İmanbeyli / İHA)

