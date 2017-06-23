Erdoğan: PKK silahları gömene kadar biz onları gömeceğiz!

Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan ayı sebebiyle iftar programlarına devam ediyor.

Cumhurbaşkanı, bu kapsamda 15 Temmuz sonrası Kahraman ünvanı alan Kahramankazan'da çiftçilerle yaptığı iftar sonrası hitap etti.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan kısımlar şunlar;

"123 MİLYAR LİRA TARIM DESTEĞİ VERDİK"

"Son yıllarda yaşadığımız gelişmeler askerlik ve tarımın ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Endüstriyel tarımı başarmamız lazım bunun için 123 milyar lira tarım ve hayvancılık desteği verdik."

"BEREKET TOPRAĞI BİLİNÇLİ EKİP BİÇMEKLE OLUR"

"Topraklarımız nasıl şehidimizin kanıyla yoğrulup vatan oluyorsa, çiftçilerimizin alın teriyle yoğrulup bereketli oluyor. Tarım arazilerinin toplulaştırılması konusunu düşünmemiz lazım. Parçalanmış tarlaları toplulaştırırsak bereket gelir. Bereket; toprağı bilinçli ekip biçmekle olur. Milli Tarım Projesi ile tarımda üretim planlaması yapıyoruz."

"İDDİALARINIZI İSPATLAYAMAZSANIZ ALÇAKSINIZ"

"Birileri İstanbul'a yürüyecekmiş, 15 Temmuz gecesi neredeydin? Açıklamalarında ne diyor; Oteller kapalıydı, Belediye Başkanımızın evine konuk oldum diyor. Şimdi de "örtülü darbe girişimi" diyor. FETO'nun söylemi bu. Ey Kılıçdaroğlu, Grup Başkanvekili'nin yaptığı "Cuımhurbaşkanı'nın 3,5 milyar dolar serveti var" açıklamasını ispatlayamazsanız alçaksınız, namustan yoksunsunuz."

"KANDİL'E KADAR UZANACAĞIZ"

"Cudi'de vuruyoruz, Gabar'da vuruyoruz, Bester Dereler'de vuruyoruz vuracağız. Onlar silahları gömene kadar biz onları gömeceğiz, Kandil'e kadar uzanacağız."