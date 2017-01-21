Erdoğan: Parlamento güzel bir cevap verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Ne yaptın ki diyenlere sabah namazına doğru parlamento güzel bir cevap verdi. Gerçek zamanı beşer planında egemenlik milletindir. Şimdi milletim inşallah gerçek kararı verecek' dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ne yaptın ki diyenlere sabah namazına doğru parlamento güzel bir cevap verdi. Gerçek zamanı beşer planında egemenlik milletindir. Şimdi milletim inşallah gerçek kararı verecek" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Tavşantepe Metro İstasyonu açılışın törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı konuşmada, Anayasa değişikliği teklifinin kabul edilmesiyle ilgili, "Ne yaptın ki diyenlere sabah namazına doğru parlamento güzel bir cevap verdi. Gerçek zamanı beşer planında egemenlik milletindir. Şimdi milletim inşallah gerçek kararı verecek. Nihai kararı verecek. Bu nihai kararla birlikte Türkiye yeni bir sıçrama noktasına ulaşacaktır. Milletimiz için hayırlı olsun. El ele vereceğiz. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız" dedi. (Ahmet Faruk Sarıkoç / İHA)
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.