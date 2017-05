Erdoğan: OHAL'i ülkemizin huzuru için uzattık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Biz geldiğimizde Güneydoğu'da 'ne olur OHAL'i kaldırın' dediler. Geldiğimizden sonra 1 ayda OHAL'i kaldırdık, şimdi ise OHAL'i ülkemizin huzuru için uzattık' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 3. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde tek genel başkan adayı olarak gösterilmesinin ardından bir konuşma yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, göreve geldiklerinde var olan OHAL'de her tarafta fabrikaların ve iş yerlerinin sorunlu olduğunu, ülkenin ekonomik olarak durumunu doğrudürüst düzeltemediğini ifade ederek, "Biz geldiğimizde Güneydoğu'da 'ne olur OHAL'i kaldırın' dediler. Geldiğimizden sonra 1 ayda OHAL'i kaldırdık, şimdi ise OHAL'i ülkemizin huzuru için uzattık" şeklinde konuştu.

Millete Rabia işaretiyle sembolleştirdikleri bir söz olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sözün tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Tek millet diyoruz, Türkü, Kürdü, Çerkesi, Gürcüsü, Abazası, Romanı, yani 80 milyonuyla tek millet. İkincisi tek bayrak, çünkü bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, bayrağımızın rengi şehidimizin kanıdır. Üçüncüsü tek vatan. 780 bin kilometresiyle tek vatanımızı böldürtmeyiz, böldürmeye gayret edenler nasıl bedel ödüyorlarsa, ödemeye devam edeceklerdir. Dördüncüsü ise tek devlet. Bizim Türkiye Cumhuriyeti'nden başka devletimiz yoktur. Kimse devletimize alternatif üretmeye kalkmasın. Bu dört ilke istikbalimizin ve istiklalimizin teminatıdır ve tüzüğümüze de aynen böyle girmiştir. Her kim bu dört ilkeden birine sataşırsa ve doğrudan milletimizin namusuna, şerefine ve haysiyetine el uzatmıştır demektir. Önemli olan kimsenin bu değerlerimize el uzatmamasını sağlamaktır ama eğer el uzatan olursa da o elini kırmak boynumuzun borcudur."



EĞİTİM REFORMLARI

Türkiye'yi yönetme sorumluluğunu üstlendikleri 3 Kasım 2002 tarihinden bu yana yaptıkları hizmetlerin kendilerinin en büyük gurur kaynağı olduğunu ve günlük hayatının her alanında yaşanan bu hizmetleri özellikle yeni nesil gençlerin çok iyi bilmesi gerektiğinin altını çizen Erdoğan, yaşı 35'in altında olan vatandaşların eski Türkiye'yi ve o günlerin yokluklarını bilmediklerini dile getirdi. "Türkiye'nin AK Parti öncesi ve AK Parti sonrası arasında dağlar kadar fark var" diyen Erdoğan, iktidarları döneminde ülkeye kazandırdıkları hizmetlere kısaca değinmek istediğini ifade ederek, "İktidara gelirken Türkiye'yi dört temel üzerinde yükselteceğiz dedik. Birincisi eğitim, ikincisi sağlık, adalet ve emniyet. Eğitimde atılan adımlar Cumhuriyet tarihinde görülmemiş adımlardır. Milli bütçenin ilk sırasına eğitimi yerleştirdik. 2002 yılında eğitime harcanan 7 buçuk milyar liraydı. 11 kat artışla bu yıl harcanan ise 85 milyar liraya ulaştı. Ders kitaplarını yavrularımıza ücretsiz veriyoruz. Göreve geldiğimizde Türkiye'de 76 üniversite vardı, şimdi ise 184 üniversite var, üniversitesi olmayan ilimiz kalmadı. Okullarda tablet bilgisayarlar dağılıyor. İnşa ettiğimiz 2 bin 70 derslik var ve göreve başlattığımız 561 bin yeni öğretmenle kalabalık sınıfları ortadan kaldırdık. 28 Şubat döneminin bir ürünü 8 yıllık kesintisiz bir eğitimin yerine, şartlarına uygun 4+4+4 sistemini getirdik. Katsayı adaletsizliğini kaldırdık, üniversitelere rahat gidiyorlar. Hatırlayın başı örtülü diye üniversiteye giremiyorlardı, şimdi bunlar ortadan kalktı. İsteyen istediği üniversiteye girme hakkına sahip oldu, özgürlük budur. Bunun adı eğitim özgürlüğüdür ve bunu biz getirdik. İkna odalarında kızlarımızı inim inim inletenler, hüngür hüngür ağlatanlar biz sizi unutmuyoruz. Siz değil miydiniz İmam Hatip Okullarının orta kısımlarını kapatanlar, okulların sayısını düşürenler siz değil miydiniz? Bu ülkede adaletsizliğin daniskasını yaptınız. Eğitime adaletsizliği getirdiğiniz, biz sahip çıkınca özgürlük yok diye bağırıp çağırmaya başladınız. Sen önce git ansiklopedileri karıştır da özgürlük nedir onu öğren. Şimdi bunları aştık ve önümüzde yeni bir süreç var. Öğrencilerimizin yükseköğretim sisteminden de mahrum kalmamasını temin ettik. Yurtlardaki yatak kapasitesini 182 binden 601 bine çıkarttık ve öğrencilerimizi ranzalardan kurtarma yollarını açtık. 1-3 kişilik odalarda eğitimlerini sürdürmelerini sağladık. Ailelerine yük olmamaları için 425 TL kredi burs verdik" şeklinde konuştu.



SAĞLIK REFORMLARI

Sağlıkta da Cumhuriyet tarihinin en büyük reformunu gerçekleştirdiklerini kaydeden Erdoğan, "Ana muhalefetin başındaki zatın SSK Genel Müdürü olduğu zamanları izlediniz mi? O hastanelerde analarımız ne çileler çekti. Biz o çileyi yeni kuşaklar çekmesin diye bir adım attık. Ülke genelinde bin 156 olan hastane sayısını 4 bin 636'ya çıkararak tüm vatandaşlarımızın kolayca erişimini temin ettik. Aile sağlığı merkezlerinin sayısını 9 binden 17 bine yükselterek birinci basamak sağlık hizmetlerini de yaygınlaştırdık. Hastanelerdeki nitelikli yatak sayısını 19 binden 153 bine çıkartarak vatandaşlarımızın buralarda birinci sınıf sağlık hizmeti alabilmelerini sağladık. Sağlık kurumlarında çalışanların sayısını 378 binden 875 bine çıkartarak hizmet kalitesini arttırdık. 112 acil istasyonlarında ambulans yoktur neredeyse, şimdi ise bol miktarda var. Paletli ambulanslarla Güneydoğuda kar kış tipide dağlara tırmanan ambulanslarımız var, artık jet ambulanslarımız var gerekirse yurt dışına giden. Şimdi de şehir hastanelerini kurduk. Yozgat, Isparta, Mersin ve Balıkesir Şehir Hastanelerini hizmete açtık. Şuanda halen inşası süren 20 şehir hastanemizin tamamını bir buçuk yıl içinde hizmete açıyoruz. Böylece toplam yatak kapasitesi 42 bin 500 olan 32 şehir hastanesini ülkemize kazandırmış olacağız" diye konuştu.

Ayrıca bölücü terör örgütünün eylemleri sebebiyle ciddi yıkıma uğrayan yerleşim bölgelerini yeniden ayağa kaldırmak için çok önemli projeler hayata geçirdiklerini belirten Erdoğan, Diyarbakır, Hakkari, Mardin ve Şırnak'ta 22 binin üzerinde yeni konut yaparak hem vatandaşların mağduriyetini giderdiklerini hem de buralarda modern yerleşim yerleri inşa ettiklerini kaydetti.

