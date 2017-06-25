Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Erdoğan: NATO'nun gözden geçirilmesi lazım
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Erdoğan: NATO'nun gözden geçirilmesi lazım

AK Partililer ile bayramlaşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin YPG'ye silah vermesine yönelik kararına bir kez daha tepki gösterdi. Türkiye ve ABD'nin NATO müttefiki olduğunu hatırlatan Erdoğan, 'O zaman NATO'nun gözden geçirilmesi lazım' dedi.

DDK9Et6XYAACS7M

Erdoğan'ın sözlerinden satırbaşları şunlar:

Suriye sınırlarımız boyunca bir terör koridoru kurma girişimini Fırat Kalkanı Harekatı'yla sekteye uğratmıştık. Maalesef müttefik dediğimiz, dost bildiğimiz ülkeler, Türkiye'nin bütünlüğüne göz dikmiş terör örgütleriyle iş birliği yapmakta sakınca görmüyorlar. Bu terör örgütüne verilen silahları daha sonra geri alacaklarını söyleyerek Türkiye'yi kandırdıklarını sananlar, hayati bir yanlış yaptıklarını eninde sonunda anlayacaklar ama onlar için iş işten geçmiş olacak.

Şunu tüm dünya bilmelidir, Suriye'nin kuzeyinde, sınırlarımızda bir terör devleti kurulmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Bunlara destek verenler de bu gerçeği görecekler. Fırat Kalkanı'nda Cerablus, Rai, Dabık, El Bab'ta nasıl 2 bin kilometrekarelik alanda Mehmetçik elinden geleni Özgür Suriye Ordusu'yla yaptıysa, bundan sonraki süreçte de aynı şeyi yapacaktır. Asla taviz yok. Bunu bizzat kendilerine de söyledim. Zira Türkiye bir çadır devleti değildir, bunu herkes bilmelidir. Bir taraftan NATO'da beraber olacağız, öbür tarafta terör örgütleriyle beraber hareket edeceğiz, bu nasıl iştir? O zaman bu NATO'nun yeniden gözden geçirilmesi lazım. NATO'daki iş birliğine, NATO'daki kurallara, atılan bu adımların hepsi aykırıdır.

Terör örgütlerinin mensuplarına gösterilen bu derin muhabbetin, aşırı korumacılığın yol açacağı felaketleri görmezden gelenleri bir an önce akıllarını başlarına almaya çağırıyoruz. Türkiye, tarihi birikiminden, birlik ve beraberliğinden aldığı güçle bu musibetlerin hepsinin bir şekilde üstesinden gelir. Buna karşılık sırf bize zarar veriyor diye bu yılanları koyunlarında besleyenlerin damarlarında o yılanların zehriyle uyanacakları günler çok yakındır.

Milletimizle bağımızı, irtibatımızı hiç koparmadık. Şahsi ikbal kaygısıyla değil, sadece ve sadece ülkeye hizmet için siyaset yaptık. Bütün koltukların, makamların geçici olduğunu; baki olanın geride hoş bir sada bırakmak olduğunu, meselenin hayırla, saygıyla, tazimle anılmak olduğunu bir an bile aklımızdan çıkarmadık. Bu süreçte elbette nefesi kesilenler, soluğu yetmeyenler, niçin siyaset yaptıklarını unutanlar oldu. Bu dönemde makam, mevki sarhoşluğuna kendini kaptıranlar, dünyevi ihtiraslarının peşine düşenler oldu. Her adımı meşakkatlerle dolu bu imtihanı hakkıyla veremeyenler elbette çıktı. Bugün onların hiçbiri aramızda yok. Şayet bir şekilde kendilerini gizleyerek hala etrafta dolaşanlar varsa onların da hesaplarının görüleceği günler yakındır. Ama unutmayın, hamdolsun AK Parti'nin ana omurgası sapasağlam ayaktadır.

Hepinize sesleniyorum; nerede, bildiğiniz, bulduğunuz bir FETÖ terör örgütü mensubu varsa bunu bizlere muhakkak bildireceksiniz. Eğer bildirmiyorsanız sorumlusunuz. Bu ümmeti, bu milleti parçalayanlara bunun hesabını sormaya devam edeceğiz. Bakınız, Amerika'da bey bey Pensilvanya'da çiftlikte yaşıyor değil mi? Herhalde buradan bir şeyler anlamanız lazım. Amerika bunu niye vermiyor, herhalde buradan da bir şeyler anlamanız lazım. Öyleyse burada bu çalışmayı birlikte yürüteceğiz. Siz hangi mahallede kim var, bunları gayet iyi bilirsiniz. Bulacaksınız, biz de araştıracağız, inceleyeceğiz, hukuk içinde gereğini de yapacağız.

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Samsun'a bayram günü acı haber
'AK Parti'nin ana omurgası sapasağlam ayaktadır'
Gomis'in transferini duyurdular
'Terör örgütü eylem yapamaz hale geldi'
Adalet Yürüyüşünü eleştirdi: Milletle yürüyemeyenler...
Erdoğan'dan sert tepki: Hesabını soracağız
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan camide rahatsızlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan camide rahatsızlandı
Bayramı kana bulayacaklardı! Öldürüldüler
Bayramı kana bulayacaklardı! Öldürüldüler
Milliler Dünya Şampiyonası'na katılmayı garantiledi
Milliler Dünya Şampiyonası'na katılmayı garantiledi
Red Bull Cliff Diving Dünya Serisi'nde yeni sezon başladı
Red Bull Cliff Diving Dünya Serisi'nde yeni sezon başladı
'Her Avrupa ve Dünya Şampiyonası'nda yer almak istiyoruz'
'Her Avrupa ve Dünya Şampiyonası'nda yer almak istiyoruz'
İngiltere bir araç bayramlaşan kalabalığa girdi
İngiltere bir araç bayramlaşan kalabalığa girdi
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Samsun'a bayram günü acı haber
Samsun'a bayram günü acı haber
'AK Parti'nin ana omurgası sapasağlam ayaktadır'
'AK Parti'nin ana omurgası sapasağlam ayaktadır'
Gomis'in transferini duyurdular
Gomis'in transferini duyurdular
'Terör örgütü eylem yapamaz hale geldi'
'Terör örgütü eylem yapamaz hale geldi'
Adalet Yürüyüşünü eleştirdi: Milletle yürüyemeyenler...
Adalet Yürüyüşünü eleştirdi: Milletle yürüyemeyenler...
Erdoğan'dan sert tepki: Hesabını soracağız
Erdoğan'dan sert tepki: Hesabını soracağız
Pakistan'da katliam gibi patlama: 140 ölü
Pakistan'da katliam gibi patlama: 140 ölü
Ankara'da arı sokan bir kişi hayatını kaybetti
Ankara'da arı sokan bir kişi hayatını kaybetti
Kapadokya'da bayram coşkusu gökyüzünde başladı
Kapadokya'da bayram coşkusu gökyüzünde başladı
Erdoğan: NATO'nun gözden geçirilmesi lazım
Erdoğan: NATO'nun gözden geçirilmesi lazım
2 bin 500 metrede düğün fotoğrafı çektirdiler
2 bin 500 metrede düğün fotoğrafı çektirdiler
Keşkekli Bayram Geleneği 60 Yıldır Sürüyor
Keşkekli Bayram Geleneği 60 Yıldır Sürüyor

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English