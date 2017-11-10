Erdoğan: 'Nasıl ılımlı İslam bu'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Myanmar'ı, Arakan'ı yaşıyoruz. Acaba İslam dünyasının bütün ortakları burada aynı hissiyatı duyuyor mu? Duymuyor. Birleşmiş Milletler'de, bu yıl Genel Kurul'da bu işi gündeme getirdik. Genel Kurul'daki bu gündemde devlet başkanı olarak ne yazık ki iki devlet başkanı vardık, bir ben bir de İran. Başbakan olarak sadece Bangladeş Şeyh Hasina, bir de Endonezya'dan Cumhurbaşkanı Yardımcısı, bir de Pakistan Başbakanı vardı. Bu kadar basit mi bu iş? Bu kadar parmak ucuyla tutulacak bir durum mu? ... Ama ne yazık ki böyle. Yani yüz binler ölüyor, Müslüman kardeşlerin ölüyor, umurunda değil." dedi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Genç Kadınlar Liderlik Toplantısı"nda konuşuyor.



Erdoğan, "Ilımlı İslam. Sen daha, 'ılımlı İslam' diyorsun, bir bayana araba kullanma müsaadesi vermiyorsun. Nasıl ılımlı İslam bu. İslam'da buna mani bir hüküm var mı? Yok. Demek ki herhalde bundan sonra yapacaklar. Şu ana kadar yok. Böyle bir anlayış olamaz." ifadelerini kullandı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İslam İşbirliği Teşkilatına bile hala hanımlar olayını doğru dürüst almış değiller. Bir el, bakıyorsunuz ön kesiyor. İslam İşbirliği Teşkilatı gibi bir teşkilatın içinde niçin bir kadın kolları olmasın? Ama ülkelerin liderleri bu konuda henüz aynı anlayışta değil." dedi.



'İNSAN HAYAL KURABİLDİĞİ MÜDDETÇE YAŞAR'



Erdoğan, Space X şirketinin kurucusu Elon Musk ile görüşmesiyle ilgili şunları söyledi:



"Geçtiğimiz günlerde yüksek teknoloji alanındaki özgün yatırımlarıyla tüm dünyada dikkat çeken Elon Musk ile bir görüşmem oldu. Baktım çok heyecanlı. Kendisinin vizyonunu, hayallerini, gayretini bizzat ağzından dinleme imkanım oldu. Gördüm ki her şey önce bir hayalle başlıyor. Eğer hayal olmazsa ondan sonra da bunu gerçekleştirebilmek mümkün değil. İnsan, hayal kurabildiği müddetçe yaşar ve başarıya koşar."