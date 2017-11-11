11.11.2017 23:38 Erdoğan Naim Süleymanoğlu'nu aradı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, akşam saatlerinde acil olarak beyin ameliyatına alınan Olimpiyat ve Dünya Şampiyonu Milli Halterci Naim Süleymanoğlu'nun ailesini telefonla arayarak sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, akşam saatlerinde acil olarak beyin ameliyatına alınan Olimpiyat ve Dünya Şampiyonu Milli Halterci Naim Süleymanoğlu'nun ailesini telefonla arayarak sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, akşam saatlerinde beynindeki kanama ve buna bağlı olarak artan ödem nedeniyle acil olarak ameliyata alınan Olimpiyat ve Dünya Şampiyonu Milli Halterci Naim Süleymanoğlu'nun kardeşi Muharrem Süleymanoğlu'nu telefonla aradı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Süleymanoğlu'nun sağlık durumu hakkında bilgi aldığı kaydedildi.



