Erdoğan müjdeyi vermek istiyorum deyip açıkladı!

AK Parti Bayburt 6. Olağan İl Kongresine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada coşkulu bir kalabalığa seslendi.

Erdoğan iki ile de buradan havaalanı müjdesini verdi. Erdoğan ''Sizlere buradan bu müjdeyi vermek isterim. İnşallah 2020'ye kadar Gümüşhane ve Bayburt illerimize hizmet verecek olan havaalanımızı bitireceğiz'' dedi. Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

İKİ İLE HAVAALANI GELİYOR

Sizlere buradan bu müjdeyi vermek isterim. İnşallah 2020'ye kadar Gümüşhane ve Bayburt illerimize hizmet verecek olan havaalanımızı bitireceğiz. Ve bu havaalanımızla birlikte inşallah artık Gümüşhane'nin Bayburt'un bu uzun yol sıkıntısı da aşılmış olacak. Ve Salıyazı'daki bu havaalanı inşallah uzun yolları kısa edecek.

BİR SÖZÜM DAHA VARDI

Ve tabi baraj çalışmalarımız devam ediyor. Bunun yanında inşallah bir sözüm daha vardı. Gelirken Gençlik ve Spor Bakanımızı da onun talimatını özellikle verdim.

Gümüşhane'ye ve Bayburt'a kapalı spor salonlarımızın süratle yapılması konusu. Ve bu salonlarımız da inşallah 3 bin ila 4 bin kişiyi alabilecek salonlar olacak.İçeride kongreyi hızlandıralım, çünkü bugüne iki ilimizin kongresini planladık. Bayburt'u yapacağız, Gümüşhane'ye geçip il kongresini de yapacağız.

SİZLERDEN BİR RİCAM VAR

Ama benim sizden bir ricam var gerek ana kademe, gerek gençler, gerek hanım kardeşlerim. Size bunu anlatmama gerek yok zira Bayburt işini iyi biliyor. Bayburt, referandumda da cumhurbaşkanlığında da bir numara. Bayburt bizi sevdi, biz de Bayburt'u sevdik. İnşallah 2019'da da Bayburt bu kararlılığını yine gösterecek.

SİYASET BAYRAK YARIŞIDIR

Şubat sonuna kadar inşallah bütün kongrelerimizi bitireceğiz. Bizi 2019 seçimlerine taşıyacak kadroları da oluşturuyoruz. Siyaset bir bayrak yarışıdır. Millete hizmet etme yarışıdır. Biz, bu milletin efendisi değiliz. Biz bu milletin hizmetkârıyız. Bizi diğerlerinden ayıran budur. AK Parti, bir davadır. Bir dava hareketidir.

Şahsım dahil herkes bu davada sadece birer nefer konumundadır. Zaten nefer olmayı hazmedebiliyorsak zafer yakındır. Makamlar gelip geçicidir. Milletimize ve vatanımıza hizmet için birer araçtır makamlar. Kimsenin bu unvanları, bu makamları amaç haline getirmesine bizler rıza göstermeyiz.

SONUNDA GİDECEĞİMİZ YER BOYUMUZ KADAR BİR MEZAR

Bizler oturduğu koltuklardan güç alan hayata sadece bu pencerelerden bakan insanlar olamayız. Sonunda gideceğimiz yer neresi, boyumuz kadar bir mezar. Bir şey gelecek mi bizimle beraber. Servetler gelecek mi? Makamlar gelecek mi? Gelmeyecek. Hocaefendi, musalla taşında, bizi oraya yerleştirdikleri zaman ne diyecek? 'Cumhurbaşkanı niyetine', 'Başbakan niyetine' demeyecek, 'Trilyarder niyetine' demeyecek, 'Er kişi niyetine', 'Hatun kişi niyetine' diyecek. Mezara yerleştirecekler. Sana eğer hiç olmazsa, vefalı evlatlar vefalı yakınlar, zaman zaman o mukaddes kitabımızdan bazı sureler okursa öp başına koy.

'Yollar yaptılar, havaalanları yaptılar. Teröristlerle mücadele ettiler, onları gömdüler. Allah onlardan razı olsun.' Bunun için de sürekli nefsimizi hesaba çekmeli, yolumuza devam etmeliyiz.

KASETLE GENEL BAŞKAN DEĞİŞİKLİĞİ YAPANLAR...

Biz değişim dedikçe adeta birilerinin uykusu kaçıyor. Genel başkan değişikliğini dahi kasetle yapabilenler, AK Parti'nin bütün bu süreçleri şeffaf yürütmesinden rahatsızlık duyuyorlar. Tüm seçimleri kaybetmiş zat, AK Parti'ye dil uzatma hadsizliği gösteriyor. Şark kurnazı bu çevrelere diyoruz ki, siz dönüp önce kendinize bir bakın.

Demokrasi karneleri o kadar kötü ki, bunların pişkinliğini biz de hayretle takip ediyoruz. Bunların ikiyüzlülüğüne daha fazla tahammül göstermeyeceğiz. Gazete köşelerini tutmuş, televizyon ekranların ipotek koymuş bir avuç millet düşmanının milletimizin ortak değerlerini sömürmesine sessiz kalmayacağız.

Gazetelerinede, şehitlerimize 'şehit' demeye dahi dilleri varmaz.

MEYDANI BOŞ BIRAKMAYACAĞIZ

Bayburtlu kardeşlerimizin dediği gibi; kurt gitti yazıya, meydan kaldı cıngıllı tazıya. Bunların da sesleri sadece meydanı boş zannettiklerinde çıkıyor. Meydanı boş bırakmayacağız.

Bu ruhu faşist, beslenme kaynağı komünist, söylemi popülist çevreye sesleniyorum. Demokrasi düşmanlığı, ezan bayrak düşmanlığı yaptığınız günler artık sona ermiştir.