Erdoğan: Mevcut sistem istikrarı tehdit ediyor!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 yıllık AK Parti iktidarında sistemin sorunlarını tespit etme imkanı bulduklarını söyledi. Mevcut sistemin istikrarı tehdit ettiğini söyleyen Erdoğan, cumhurbaşkanı ve başbakan aynı ekolden gelmediği zaman sorunlar yaşandığını kaydetti.

Erdoğan TRT ortak yayınında yeni anayasayla ilgili açıklama yapıyor. Kadınlar Günü'ne özel bir program düzenlendiğini; ancak Bursa'dan Ankara'ya gelen otobüsün kaza yapması ve 7 kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle programın iptal edildiğini söyledi.

SORUNLARI ÖĞRENDİK

AK Parti'nin 14 yıllık iktidarında siyasetçi olarak birçok gerçeği öğrenme fırsatı yakaladıklarını söyleyen Erdoğan, "Nerede sıkıntı yaşanıyor, nerede rahat bir çalışma zemini yaşanıyor bunları öğrenme fırsatı bulduk diye" konuştu.

"MEVCUT SİSTEM İSTİKRARI TEHDİT EDİYOR"

Yeni anayasayla ilgili muhalefetin eleştirilerini de değerlendiren Erdoğan, Türkiye'deki muhalefetin bir sorunu olduğunu söyleyerek, beyaz denilene siyah denildiğini kaydetti. Mevcut sistemin ülkeyi tehdit ettiğini, cumhurbaşkanlığında aynı ekolden gelmediğiniz zaman büyük sorunların yaşandığını belirten Erdoğan, AK Parti iktidarında Sezer ile yaşanan sorunlardan örnek verdi.

1950'DEN BU YANA 48 HÜKÜMET KURULMUŞ, BU BİR GERÇEĞİ GÖSTERİYOR

Sistem değişikliğine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizde 1950'den bu yana 67 yılda 48 hükümet kuruldu. İngiltere'de 15 hükümet kurulmuş, Almanya'da 24 hükümet kurulmuş. ABD'de 17 başkan seçilmiş. Fransa'da 11 cumhurbaşkanı seçilmiş. Bu bir gerçeği gösteriyor. Artık bu iş böyle yürümez." dedi.

SİSTEM DEĞİŞİKLİĞİYLE GELECEĞİ İNŞA EDECEĞİZ

CHP'nin cumhurbaşkanlığı sistemini saptırdığını söyleyen Erdoğan, "Böyle birşey yok. Bu iş 1923'te bitmiş. Bir sistem değişikliğiyle ülkemizde geleceği inşa etmenin adımını atıyoruz." dedi.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından bazı satır başları:

"Burada 18 maddeyi iki okumayan bazı siyasilerin yaklaşımını görüyorum. Çifte başlılık ortadan kalkıyor ve tek elden bir karar alma imkanınız var. Ana muhalefet liderinin üst üste yaptığı gafları görüyorsunuz. Bu tür maalesef saçmalıklarla karşı karşıya kalıyoruz. Dün akşam bu Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu radyo konuşmasını dinlettim. Artık başbakan yok sadece cumhurbaşkanı var.

"PARLAMENTO DAHA DA GÜÇLENİYOR"

Parlamentonun yasama yapma yetkisi kalkıyor deniliyor. Böyle bir şey yok aynen duruyor ve tam aksine güçlendiriliyor. Denetim yetkisi daha da artırılıyor. Böyle bir şey kesinlikle söz konusu değil. Diyelim ki seçim alma gibi bir yetkisi var ve alabilir. Böyle bir karar alması halinde cumhurbaşkanlığı seçimleriyle birlikte yapılacak. Eğer seçimi cumhurbaşkanı isterse yine aynı şekilde işleyecektir.

VEKİL SAYISI 600'E ÇIKIYOR

Niye sayı 550'den 600 çıktı diye soruluyor. 20 Temmuz 1961'de senato var. Kuruluşla beraber kontenjan senatörları toplam 165 var ve toplamda 615 kişiden oluşan bir parlamento var. Şimdi 600'ü eleştirenler bunu konuşmuyor. Nüfus açısından bakarsanız 600 rakamı temsilde iyi bir oranı yakalıyor.

"16 TEMMUZ GENÇLERİN OLACAK"

16 Temmuz gençliğin olacak. Biz 30'dan aldık ve bunu önce 25 ardından 18'e indireceğiz. Eğer biz gençliğimizin önünü açarsak inanıyorum bu gençlik kalemiyle, kitabıyla ve bilgisayarıyla haşır neşir bir gençlik olacak.

"GENSORU BELASI SONA ERİYOR"

Cumhurbaşkanı beş artı beş seçilebilir. Artık parlamento gensoru belasından kurtuluyor. Asıl gensoruyu kim verecek elbet halk verecek sandıkta. Cumhurbaşkanı vatana ihanetten yargılanıyordu şimdi ise hangi suç olursa olsun bunlardan hepsinden yargılanma söz konusu olacak. Cumhurbaşkanı hükümet kurarak tamamen kendisi atayacak bakanlarını. Sıkıyönetim kaldırılıyor ve bakanlar kurulunda olan OHAL yetkisi cumhurbaşkanına veriliyor.