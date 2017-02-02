02.02.2017 19:40 Erdoğan Merkel görüşmesinde neler konuşuldu ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Angela Merkel ile görüşmesinde, PKK, FETÖ ve DHKP-C terör örgütlerinin Almanya'daki faaliyetleri ve yapılanmaları hakkında Türkiye'nin endişeleri dile getirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Angela Merkel ile görüşmesinde, PKK, FETÖ ve DHKP-C terör örgütlerinin Almanya'daki faaliyetleri ve yapılanmaları hakkında Türkiye'nin endişeleri dile getirildi.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Angela Merkel ile görüşmesinde PKK, FETÖ ve DHKP-C terör örgütlerinin Almanya'daki faaliyetleri ve yapılanmaları hakkında Türkiye'nin endişelerini dile getirdi. Görüşmede örgüt faaliyetlerine göz yumulmasının müttefiklik ilişkisi ile bağdaşmadığı ifade edildi. Özellikle Alman medyasında DİTİB ile ilgili gündeme gelen ajanlık ithamının asılsız olduğu vurgulanarak, DİTİB'in Alman kanunlarına göre faaliyet gösteren bir kuruluş olduğu hatırlatıldı.

Görüşmede Türk-Alman ekonomik ilişkilerinde 2016 yılının ikinci yarısında başlayan iyileşmenin sürdürülmesi amacıyla atılacak adımlar da görüşüldü.

Almanya'da yaşayan Türk vatandaşlarının anayasa referandumunda oy verebilmeleri için gerekli kolaylığın sağlanması istenen görüşmede ayrıca, Türkiye'de basın özgürlüğü konusunda Alman makamları tarafından zaman zaman yanlış, eksik ve yanlı bilgilere dayanan açıklamalar yapıldığına dikkat çekildi.

Merkel'e geri kabul anlaşması neticesinde Ege Denizi'nde yaşanan ölümlerin sona ermesinde katkılarının önemli bulunduğu ifade edilerek, Avrupa Birliği'nin bu konuda üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmediği hatırlatıldı.



