Erdoğan-McCain görüşmesine Başbakan da dahil oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul ettiği ABD'li Senatör John McCain ile yaptığı görüşmeye Başbakan Binali Yıldırım da dahil oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul ettiği ABD'li Senatör John McCain ile yaptığı görüşmeye Başbakan Binali Yıldırım da dahil oldu. Yıldırım'ın ABD'li senatör ile ayrıca bir görüşme yapmayacağı belirtildi. (Derya Yetim / İHA)
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