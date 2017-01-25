Erdoğan, Madagaskarlı mevkidaşı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Madagaskar'daki temasları kapsamında Madagaskar Cumhurbaşkanı Hery Rajaonarimampianina ile baş başa görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Madagaskar'daki temasları kapsamında Madagaskar Cumhurbaşkanı Hery Rajaonarimampianina ile baş başa görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika'daki son durağı olan Madagaskar'ın başkenti Antananarivo'da temaslarına devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi karşılanma töreninin ardından Madagaskar Cumhurbaşkanı Hery Rajaonarimampianina ile baş başa görüştü. Görüşmede iki ülke ilişkilerinin yanı sıra küresel konular ele alındı.

Erdoğan ve Madagaskarlı mevkidaşı, gerçekleştirecekleri heyetlerarası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

