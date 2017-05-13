Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin'in başkenti Pekin'de Macaristan Başbakanı Victor Orban ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin'in başkenti Pekin'de Macaristan Başbakanı Victor Orban ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası İşbirliği için Kuşak ve Yol Forumuna katılmak üzere geldiği Çin'in başkenti Pekin'de temaslarına devam ediyor. Erdoğan, Pekin'de Macaristan Başbakanı Victor Orban ile bir araya geldi.

