Erdoğan'la görüşmek için İstanbul'da

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani, temaslarda bulunmak üzere beraberindeki heyetle birlikte İstanbul'a geldi.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani, temaslarda bulunmak üzere beraberindeki heyetle birlikte İstanbul'a geldi. Özel uçağıyla Atatürk Havalimanı'a inen Barzani'yi Devlet Konuk Evinde Dışişleri Bakanlığı yetkilileri karşıladı. Barzani, saat 17.00'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek.
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