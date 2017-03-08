Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, külliyede görevli kadınlara çiçek verdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, külliyede görevli kadınlara çiçek verdi. Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki kadın çalışanların günlerini kutlayıp, kadınlara çiçek verdi. (Derya Yetim / İHA)
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