Erdoğan, Küba Dışişleri Bakanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez Parrilla'yı Beylerbeyi Sarayı'nda kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez Parrilla'yı Beylerbeyi Sarayı'nda kabul etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez Parrilla'yı kabul etti. Beylerbeyi Sarayı'nda gerçekleşen görüşmede Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Küba Dışişleri Bakanına eşlik eden heyet de yer aldı. Görüşme basına kapalı gerçekleşti. (Volkan Kayalar - Ufuk Kıvık/İHA)
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