Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Erdoğan, Kosova Cumhurbaşkanını resmi törenle karşıladı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Erdoğan, Kosova Cumhurbaşkanını resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Taçi'yi resmi törenle karşıladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Taçi'yi resmi törenle karşıladı.

Erdoğan, konuk Cumhurbaşkanı Taçi'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi girişinde karşıladı. Her iki ülkenin milli marşlarının çalınmasıyla resmi tören başladı. Taçi, tören kıtasını Türkçe "Merhaba asker" diyerek selamladıktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi törene katılan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile bürokratları tanıttı. Tören, Erdoğan ve Taçi'nin gazetecilere poz vermesiyle sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak baş başa ve heyetlerarası görüşmelerin ardından Erdoğan ve Taçi ortak basın toplantısında sorulara cevap verecek.
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
ABD'nin PYD/PKK'ya askeri yardımı hız kesmedi
Zincirsiz yola çıkan sürücülerin zor anları
Serdivan'da kara geçit yok
Diyarbakır'da elektrik kesintisi uygulanacak
Ordu-Giresun Havalimanı 1 milyon yolcuya ulaştı
Borsa günü yükselişle kapattı
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
2017 asgari ücreti açıklandı
2017 asgari ücreti açıklandı
Başkent Ankara ve 7 ilde okullara kar tatili
Başkent Ankara ve 7 ilde okullara kar tatili
Şam'da Rus Büyükelçiliği'ne havan topu isabet etti
Şam'da Rus Büyükelçiliği'ne havan topu isabet etti
Esad için bomba iddia!
Esad için bomba iddia!
Tuzlaspor-Galatasaray maçı geniş özeti
Tuzlaspor-Galatasaray maçı geniş özeti
El Bab'da 'temizlik' son aşamada
El Bab'da 'temizlik' son aşamada
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
ABD'nin PYD/PKK'ya askeri yardımı hız kesmedi
ABD'nin PYD/PKK'ya askeri yardımı hız kesmedi
Zincirsiz yola çıkan sürücülerin zor anları
Zincirsiz yola çıkan sürücülerin zor anları
Serdivan'da kara geçit yok
Serdivan'da kara geçit yok
Diyarbakır'da elektrik kesintisi uygulanacak
Diyarbakır'da elektrik kesintisi uygulanacak
Ordu-Giresun Havalimanı 1 milyon yolcuya ulaştı
Ordu-Giresun Havalimanı 1 milyon yolcuya ulaştı
Borsa günü yükselişle kapattı
Borsa günü yükselişle kapattı
Artık üşümeyecekler
Artık üşümeyecekler
Lice'de 11 bidon esrar ele geçirildi
Lice'de 11 bidon esrar ele geçirildi
Seyir halindeki otomobil alev aldı
Seyir halindeki otomobil alev aldı
Türkiye, Arakan halkını yalnız bırakmıyor
Türkiye, Arakan halkını yalnız bırakmıyor
Şehit ailelerinden anlamlı ziyaret
Şehit ailelerinden anlamlı ziyaret
Altın şişler çocuklar için ördü
Altın şişler çocuklar için ördü

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English