Erdoğan Körfez ülkelerine çağrıda bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Barış Enstitüsü Ortadoğu ve Kuzey Afrika Ofisi tarafından düzenlenen konferansta konuştu. Suriye'deki duruma değinen Erdoğan, "Bugün Suriye'nin, Irak'ın, Libya'nın oralarda yaşayan kardeşlerimizin başına gelenlerin yarın bizlerin başına gelmeyeceğinin garantisi yoktur. Bu sebeple daha sonra değil hemen harekete geçmemiz gerekiyor. Böylesi sancılı dönemlerde yapılacak ilk iş kapsamlı durum muhasebesi yapmaktır. Bu durum tespitini yapmadan vizyon geliştiremeyiz" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suriye'de en önemli husus 2016 yılının son günlerinde hayata geçirilen ateşkesin tahkim edilerek, güçlendirilerek yeniden başlatılabilmesi için gerekli zeminin oluşturulabilmesidir. Ateşkesin tesis edilebilmesi için büyük çaba sarf ettik, büyük fedakarlıklarda bulunduk. Suriye'nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğünün korunarak dini, mezhepsel, etnik unsurların içinde yer aldığı meşruiyet zemini güçlü bir siyasi geçiş sürecinin hayata geçirilmesi şarttır. Türkiye uluslararası platformlarda başlattığı girişimleri ve diyaloğu sürdürecektir" dedi.



"TERÖRDEN ARINDIRILMIŞ BÖLGEYE ARAP KARDEŞLERİMİZ, TÜRKMENLER YERLEŞME İMKANI BULACAKTIR"

Türkiye'nin üzerine düşeni yaptığını aktaran Erdoğan, "Fırat Kalkanı Harekatıyla terör örgütü DEAŞ'ı ve PYD'nin bir bölümünü sınırlarımızdan uzaklaştırdık. İlk etapta Cerablus'tan başlattık ve Cerablus'u DEAŞ'tan temizledik. Hemen arkasından Er Rai'ye girdik, Er Rai bu noktada DEAŞ'tan temizledik ve ardından Dabık'a indik, Dabık'ı temizledik. Şimdi el Bab'ta an be an, orayı da DEAŞ'tan temizlemek suretiyle attığımız adım bir hedefe kilitlenmiştir. Ondan sonra doğuya yönelerek Münbiç ve Rakka'da koalisyon güçleriyle müşterek adımı atarsak bu müşterek adımla birlikte, oradaki belirli bir hedef ki o da terörden arındırılmış bir güvenli bölge hedefidir, terörden arındırılmış bu bölgeye özellikle ağırlıklı olarak Arap kardeşlerimiz, Türkmenler yerleşme imkanı bulacaktır" dedi.



"3 BİNİ AŞKIN DEAŞ'TAN ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST VAR"

Teröristlerin birkaç gün önce cirit attığı 2 bin kilometre karelik alanın güven ve umut alanı olarak halledildiğini aktaran Erdoğan, "Hedefimiz burada 4-5 bin kilometre karelik bir alanı terörden arındırılmış güvenli bölge haline getirmektir. Burada ciddi sıkıntı var. Bu çalışma devam ediyor. Şehitlerimiz var, ÖSO'nun şehitleri var. 3 bini aşkın DEAŞ'tan etkisiz hale getirilen terörist var. DEAŞ'ın İslam'la yakından uzaktan alakası yoktur. DEAŞ bir terör örgütüdür. Bizim dinimiz bir barış dinidir. Ne yazık ki DEAŞ terör estirmiştir, savunmasız insanları acımasız bir şekilde öldürmüştür" ifadelerini kullandı.

DEAŞ tarafından devamlı olarak tehditte olunduğunu belirten Erdoğan, açıklamasını şu şekilde sürdürdü: "Gaziantep'te bir düğün merasiminde çoluk çocuk demeden, genç yaşlı demeden 56 vatandaşımızı bir canlı bombayla öldürmüşlerdir. O ana kadar sabrettik. Ama o andan itibaren artık bitiştir dedik. bunun üzerine Carablus'a gittik. DEAŞ'ı oradan defettik. DEAŞ Müslümanların yüz karasıdır ve tüm dünyada Müslümanlar bunlardan dolayı karalanmaktadır. Biz bunu hak etmedik. Bizler bir barış dininin mensupları olarak asırlar boyu sevgili Peygamberimizden buyana güvenin temsilcisi olduk".



"SURİYE'NİN GELECEĞİNDE TERÖR ÖRGÜTLERİNE VE ELİ KANLI KATİLLERİNE YER YOKTUR"

Erdoğan, "Suriye'nin ve bölgenin geleceğinde terör örgütlerine ve eli kanlı katillerine yer yoktur, olmayacaktır. Biz ilk günden beri insani, vicdani ve demokratik bir tavır ortaya koyduk. Suriye'deki insani krizin çözümü konusunda atılması gereken adımları her platformda dile getirdik" dedi. Körfez ülkelerine seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Elinizi siz de taşın altına koyun. Gerekli adımlar atılmazsa Suriyeli kardeşlerimiz hayatta kalmak için, çocukların daha iyi bir gelecek sunmak için başka diyarlara göç etmeyi sürdürecektir. Çoğu zaman da hedeflerine ulaşmadan Aylan bebekler gibi, ege sahillerine vuran ve jandarmamızın kucağında alınıp mezara götürülen yavrularımız da olacaktır. Biz Aylan bebekleri batının dergilerinde gördüğümüz zaman mı ah vah edeceğiz. Ümran bebekleri batının dergilerinin kapaklarında gördüğümüz zaman mı ah vah edeceğiz. Bunlar olmadan biz tedbirimizi almamız lazım" dedi.