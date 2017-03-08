Erdoğan Köln'de miting yapacak mı ?

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Cumhurbaşkanının nerede miting yapacağı belli değil. Köln hiçbir zaman seslendirilmedi' dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Cumhurbaşkanının nerede miting yapacağı belli değil. Köln hiçbir zaman seslendirilmedi" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya'nın başkenti Berlin'de açılışı yapılan Uluslararası Turizm Borsası (ITB) Fuarının açılışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bakan Çavuşoğlu, Bakan Gabriel ile yapılan görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Köln'de miting yapacağına dair bir tarihin ele alınıp alınmadığı sorusuna, "Cumhurbaşkanının nerede miting yapacağı belli değil. Köln hiçbir zaman seslendirilmedi. Ama bu gündeme geldi, nerede olabileceğine dair Sigmar Gabriel'in bazı düşünceleri oldu. Ama tarih henüz belli değil. Ama Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Almanya'ya vatandaşlarımızla buluşmak için geldiği zaman gerekli her türlü tedbiri alacaklarını bana söylediler ki bu her şeyden önce olması gereken bir şey. Ama Sigmar Gabriel'in bunu söylemesi gayet olumlu" yanıtını verdi.



"ELBETTE İKİ LİDER BİRLİKTE GELİRSE DE NE ALA OLUR"

Bakan Çavuşoğlu açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

"Sayın Devlet Bahçeli bir devlet adamı olarak biraz önce anlatmaya çalıştığım Almanya'daki baskı ve iptallerden dolayı tepki olarak ben de gelebilirim ki bence bir devlet adamına yakışır bir tavırdır. Kendisini kutluyoruz. Burada Türklere yönelik baskının ve toplantıların engellenmesinden dolayı bunları söyledi. Elbette iki lider birlikte gelirse de ne ala olur. Bu da birlik beraberlik için, milli duruş için sembolik bir ziyaret olur, buluşma olur."



NSU DAVASI

Bakan Çavuşoğlu, Sigmar Gabriel ile gerçekleştirdiği görüşmede NSU davasının gündeme gelip gelmemesine ilişkin soruya, "Bugünkü görüşmemiz bile bundan sonraki süreçte, ilişkilerimizi pozitif bir atmosferde sürdürmemiz için bir kararlılıktır, bir adımdır. Karşılıklı irade de vardır. Ama uygulamada da bunu görmemiz, göstermemiz lazım. NSU davasını Sigmar Gabriel'in kendisi gündeme getirdi. Ben ilaveten şunu söyledim. NSU davasında bireyler de var. Bu bireylerin bazı destekler aldıkları da görülüyor. Şuanda Almanya'da yaşayan Türklere yönelik değişik devlet kurumlarının baskısı var. NSU davasındaki kişilerin ötesine geçti bu baskı. Esasen bu çok rahatsız edici. Biz de bunu gündeme getirdik. Buradaki kimse bura yaşayan Türklerle, 'Burada yaşıyorlar. Türkiye'deki siyasetçileri ilgilendirmez' diyemezler. Bunu kabul etmeyiz. bizim burada yaşayan Türklerle alman vatandaşı olsun olmasın, bağımızı kurtaramaz. Buna yönelik sistematik politikalar var" açıklamasını yaptı.

