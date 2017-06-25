Erdoğan kısa süreli rahatsızlık yaşadı

Bayram namazını İstanbul Ataşehir Mimar Sinan Camisinde kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kısa süreli bir rahatsızlık yaşadı. Namaz sonrası konuşan Erdoğan, 'Şekere dayalı tansiyon dengesizliği yaşadım. Şu an da gayet iyi durumdayım' dedi.

Bayram namazını İstanbul Ataşehir Mimar Sinan Camisinde kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kısa süreli bir rahatsızlık yaşadı. Namaz sonrası konuşan Erdoğan, "Şekere dayalı tansiyon dengesizliği yaşadım. Şu an da gayet iyi durumdayım" dedi.

