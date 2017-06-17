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Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşü hakkında ilk kez konuştu
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Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşü hakkında ilk kez konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Adalet Yürüyüşü'ne tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li Enis Berberoğlu'nun tutuklanması sonrası İstanbul'a yürüyüşe geçen Kılıçdaroğlu için "Yargı yarın sizi de bir yere çağırırsa şaşmayın. Bizim birliğimiz çok önemli. Böyle ramazan ayı içerisinde milleti sokağa dökmek böyle bir işe başlamak doğru değil." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Grand Tarabya Otel'de düzenlenen TİM Genel Kurulu'nda önemli açıklamalarda bulundu.
Erdoğan'ın gündeminde Kılıçdaroğlu'nun Ankara'dan İstanbul'a yürüyüşü vardı. CHP liderinin gündeme oturan eylemiyle ilgili ilk kez konuşan Erdoğan şunları söyledi:

YOLLAR YÜRÜNMEKLE AŞINMAZ

"Eğer bir olursak, beraber olursak Türkiye'yi kimse bölemez. Bizim hukuka saygımız, anayasamız var. Ama diğer taraftan da anayasayı ayaklar alttına alarak vatandaşı sokağa dökmek, ne milletin yararınadır ne bizim. Yollar yürünmekle aşınmaz.

Sivil toplum kuruluşlarının, yargının bu zatla ilgili kararlara destek veriyor gibi, yargının 138'inci maddesini ayaklar altına alıyor olması. Ürkeklik, yargıya baskı adaleti getirmez. Elinde 'adalet' yazılı pankartla dolaşmak adaleti getirmez. Adaletin yeri parlamentodur. Burada istediğin kadar adalet ara.

Acaba başında bulunduğun kurumda ne kadar adalet var. Biz bir şeyi konuşuyoruz, yasama yürütme yargı. Bu üç kurumun birbiriyle dayanışması çok önemli. Eğer bu kuvvetler ayrılığına biz saygı duymazsak, sivil toplum kuruluşları saygı duymazsa olmaz.

YARGI YARIN SİZİ DE BİR YERE ÇAĞIRIRSA ŞAŞMAYIN

Yargı yarın sizi de bir yere çağırırsa şaşmayın. Bizim birliğimiz çok önemli. Böyle ramazan ayı içerisinde milleti sokağa dökmek böyle bir işe başlamak doğru değil. 15 Temmuz'da Atatürk Havalimanı'ndan kaçan kişinin tanklara değil, neyin üzerinde çıktığı belli oldu. Dürüst olmayanlarla da bir yere varılmaz."

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