Erdoğan Kılıçdaroğlu'na seslendi: Artık Başbakan yok!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tarihi halk oylaması öncesi TRT'de 'Cumhurbaşkanı Özel Yayını'nda gündemdeki konuları değerlendirdi.

ARTIK BAŞBAKAN YOK, CUMHURBAŞKANI VAR

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun gafını yorumluyan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ana muhalefet liderinin gaflarını biliyorsunuz. Gel şu 18 maddeyi bir oku. Burada bir defa Cumhurbaşkanlığı ile Başbakanlık birleştiriliyor.

Artık Başbakan yok, sadece Cumhurbaşkanı var. Cumhurbaşkanının da takdir edeceği bir kabinesi var. Bu sistemle dışarıdan bir kabine oluşacak. Sayın Kılıçdaroğlu Başbakan yok, sadece Cumhurbaşkanı ve onun kabinesi var." ifadelerini kullandı.