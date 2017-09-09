09.09.2017 09:40 Erdoğan Kazakistan'da resmi törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Astana'da resmi törenle karşılandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Astana'da resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere geldiği Astana'da Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev tarafından resmi törenle karşılandı. Akorda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleştirilen törende, Erdoğan'a kazak yetkililer tanıtıldı. İki ülke marşlarının okunduğu törende Erdoğan karşılama kıtasını selamladı. İki lider daha sonra baş başa görüşmeye geçti.

Erdoğan ve Nazarbayev, gerçekleştirecekleri görüşmenin ardından heyetlerarası çalışma yemeğine katılacak. Türkiye ile Kazakistan arasında yapılacak imza töreninin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek. Erdoğan daha sonra Astana EXPO 2017 Fuar Alanı ile Kazak ve Türk stantlarını ziyaret edecek.



