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Erdoğan Kazakistan'da: 2 Milyar dolar yetmez 5 milyar dolara...
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Erdoğan Kazakistan'da: 2 Milyar dolar yetmez 5 milyar dolara...

Cumhurbaşkanı Erdoğan,'Astana Zirvesi önem arz ediyor. Ön çalışmalar bitmiş durumda. Artık burada finali yapılacak. İnşallah atılmış olan adımlar Astana'da noktalanır.' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Akorda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki resmi karşılama töreninin ardından baş başa görüştü. 

Baş başa görüşmenin basına açık bölümünde yaptığı konuşmaya, "Öncelikle Aksakalımıza teşekkür ediyorum bu daveti sebebiyle." diyerek başlayan Erdoğan, "İkili ilişkilerimizin 25'inci yıl dönümünde gerçekten Astana'da olmak bizler için ayrı bir mutluluk vesilesi. Kazakistan'ı Almatı ile tanımıştık ama burada kurulmuş olan Astana ile şimdi bambaşka bir Kazakistan var. Burası bizim için ikinci bir ev, kendimizi evimizde hissediyoruz. Aramızdaki bütün siyasi, askeri, ticari, kültürel, ekonomik, ilişkilerimizi her geçen gün artırmanın gayreti içerisindeyiz." diye konuştu.

Erdoğan, iki ülke arasındaki ticaret hacminin yaklaşık 2 milyar dolar olduğuna dikkati çekerek, "Bunu yeterli bulmuyoruz. Azmimiz bunu bir an önce, süratle daha önce görüştüğümüz gibi 5 milyar dolara ulaştırmak. Kazakistan ve Türkiye'de bu potansiyel mevcut." dedi.

"Bölgesel sorunlar noktasında özellikle Aksakalımızın gösterdiği gayretlere teşekkür ediyoruz." ifadesini kullanan Erdoğan, "Ayın 14'ünde de Astana Zirvesi önem arz ediyor. Ön çalışmalar bitmiş durumda. Artık burada finali yapılacak. İnşallah atılmış olan adımlar Astana'da noktalanır. Cenevre süreci de böylece çok daha kolay bir şekilde yol alır." değerlendirmesinde bulundu.

KAZAKİSTAN CUMHURBAŞKANI NAZARBAYEV

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev ise zor zamanlardan geçtiklerini ve sık sık görüşmeler yapmak gerektiği belirterek, "Geçtiğimiz 25-26 yıl içinde Türkiye ile Kazakistan arasında sadece kardeşlik ilişkileri oldu." diye konuştu.

Daha önceki görüşmelerde de iki ülke arasındaki ilişkilerin ele alındığına işaret ederek Nazarbayev, "Şu anda yapılan işler çok. Birlikte yaptığımız projeler var. Bölgesel sorunlar ve başka meseleler var. Bunları bugün görüşebiliriz." dedi.

Nazarbayev, yarın gerçekleşecek olan İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'ne 57 ülkeden 70'e yakın heyetin katılacağını ifade ederek zirveye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte katılacaklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in teklifi üzerine Astana'da Suriye görüşmelerinin devam ettiğini hatırlatan Nazarbayev, bir sonraki görüşmelerin de 14 Eylül'de yapılacağını kaydetti.

Görüşmede Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Kalın ile Türkiye'nin Astana Büyükelçisi Nevzat Uyanık da hazır bulundu.
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